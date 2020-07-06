Умерла девочка, пострадавшая в ДТП на трассе "Сибирь"

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Следователями МО МВД России "Черемховский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Одна из девочек сегодня скончалась в больнице", - говорится в сообщении.