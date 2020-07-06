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Умерла девочка, пострадавшая в ДТП на трассе "Сибирь"
Девочка, пострадавшая в ДТП с двумя иномарками на трасе "Сибирь" в Иркутской области, скончалась в больнице, сообщил областной главк МВД. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:22
иркутская область
происшествия
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иркутская область, происшествия

Умерла девочка, пострадавшая в ДТП на трассе "Сибирь"

12:49 06.07.2020 (обновлено: 13:22 06.07.2020)
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© Фото : ГУМЧС РФ по Иркутской областиДТП в Черемховском районе Иркутской области
ДТП в Черемховском районе Иркутской области
© Фото : ГУМЧС РФ по Иркутской области
ДТП в Черемховском районе Иркутской области
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая в ДТП с двумя иномарками на трасе "Сибирь" в Иркутской области, скончалась в больнице, сообщил областной главк МВД.
В воскресенье легковые автомобили Mazda и Toyota столкнулись в Черемховском районе на федеральной трассе "Сибирь". В ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, всех доставили в больницу. По предварительным данным, виноват водитель Toyota, который выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил автомобиль Mazdа.
Автомобиль скорой помощи
5 июля, 20:40
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"Следователями МО МВД России "Черемховский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Одна из девочек сегодня скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
В рамках возбужденного уголовного дела будут назначены необходимые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.
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