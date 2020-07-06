Умерла девочка, пострадавшая в ДТП на трассе "Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая в ДТП с двумя иномарками на трасе "Сибирь" в Иркутской области, скончалась в больнице, сообщил областной главк МВД.
В воскресенье легковые автомобили Mazda и Toyota столкнулись в Черемховском районе на федеральной трассе "Сибирь". В ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, всех доставили в больницу. По предварительным данным, виноват водитель Toyota, который выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил автомобиль Mazdа.
"Следователями МО МВД России "Черемховский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Одна из девочек сегодня скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
В рамках возбужденного уголовного дела будут назначены необходимые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.