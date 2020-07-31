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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму детей
Врачи Республиканской детской клинической больницы Крыма оказали медицинскую помощь двоим пострадавшим в ДТП детям амбулаторно, они не госпитализированы,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:13
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
здоровье - общество
белогорский район
республика крым
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198367_0:370:960:910_1400x0_80_0_0_a2add35c5e3abc1b17b1f5714acb1e29.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, здоровье - общество, белогорский район, республика крым, происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму детей

10:13 31.07.2020
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© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Врачи Республиканской детской клинической больницы Крыма оказали медицинскую помощь двоим пострадавшим в ДТП детям амбулаторно, они не госпитализированы, сообщил РИА Новости главный врач учреждения Анатолий Олейник.
Ранее сообщалось, что на трассе "Таврида" в Белогорском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Предварительной причиной случившегося стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в грузовик. В аварии погибли девять человек, еще девять пострадали, их направили в три региональные больницы, в том числе двоих детей – в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ).
"Детям была оказана необходимая помощь амбулаторно. Они получили ушибы и ссадины, их состояние стабильное, характер травм легкий. Родственник детей отказался от их госпитализации", - сказал Олейник.
По факту ДТП с микроавтобусом в Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Уголовное дело также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завело СУСК по региону.
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
10:02
У водителя разбившейся в Крыму маршрутки не было разрешения на перевозки
000740
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуЗдоровье - ОбществоБелогорский районРеспублика КрымПроисшествия
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