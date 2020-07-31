Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Врачи Республиканской детской клинической больницы Крыма оказали медицинскую помощь двоим пострадавшим в ДТП детям амбулаторно, они не госпитализированы, сообщил РИА Новости главный врач учреждения Анатолий Олейник.
Ранее сообщалось, что на трассе "Таврида" в Белогорском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Предварительной причиной случившегося стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в грузовик. В аварии погибли девять человек, еще девять пострадали, их направили в три региональные больницы, в том числе двоих детей – в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ).
"Детям была оказана необходимая помощь амбулаторно. Они получили ушибы и ссадины, их состояние стабильное, характер травм легкий. Родственник детей отказался от их госпитализации", - сказал Олейник.
По факту ДТП с микроавтобусом в Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Уголовное дело также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завело СУСК по региону.