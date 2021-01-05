https://ria.ru/20210105/dtp-1592086084.html

Под Смоленском в ДТП погибли шесть человек

Под Смоленском в ДТП погибли шесть человек

В Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, сообщила РИА Новости представитель управления МВД по региону. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-05T22:17

2021-01-05T22:17

2021-01-06T01:20

смоленская область

происшествия

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БРЯНСК, 5 янв — РИА Новости. В Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, сообщила РИА Новости представитель управления МВД по региону.Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска."По предварительной информации, столкнулись автомобили Hyundai и ВАЗ-2115", — сказала собеседница агентства.В результате ДТП скончались оба водителя, пассажирка иномарки, а также три пассажира автомобиля ВАЗ — мужчина и две женщины.По предварительным данным, Hyundai столкнулся с автомобилем ГАЗ, движущимся впереди в попутном направлении, после удара водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло ДТП с участием с ВАЗ-2115.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20201206/smolensk-1587873213.html

смоленская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия