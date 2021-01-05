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Под Смоленском в ДТП погибли шесть человек
Под Смоленском в ДТП погибли шесть человек
В Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, сообщила РИА Новости представитель управления МВД по региону. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T22:17
2021-01-06T01:20
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 5 янв — РИА Новости. В Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, сообщила РИА Новости представитель управления МВД по региону.Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска."По предварительной информации, столкнулись автомобили Hyundai и ВАЗ-2115", — сказала собеседница агентства.В результате ДТП скончались оба водителя, пассажирка иномарки, а также три пассажира автомобиля ВАЗ — мужчина и две женщины.По предварительным данным, Hyundai столкнулся с автомобилем ГАЗ, движущимся впереди в попутном направлении, после удара водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло ДТП с участием с ВАЗ-2115.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20201206/smolensk-1587873213.html
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смоленская область, происшествия

Под Смоленском в ДТП погибли шесть человек

22:17 05.01.2021 (обновлено: 01:20 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БРЯНСК, 5 янв — РИА Новости. В Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, сообщила РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.
"По предварительной информации, столкнулись автомобили Hyundai и ВАЗ-2115", — сказала собеседница агентства.
В результате ДТП скончались оба водителя, пассажирка иномарки, а также три пассажира автомобиля ВАЗ — мужчина и две женщины.
По предварительным данным, Hyundai столкнулся с автомобилем ГАЗ, движущимся впереди в попутном направлении, после удара водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло ДТП с участием с ВАЗ-2115.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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