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2020-05-07T10:45
https://ria.ru/20200506/1571059683.html
Число жертв ДТП в Самарской области выросло до шести
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РИА Новости

Число жертв ДТП в Самарской области выросло до шести

23:47 06.05.2020 (обновлено: 10:45 07.05.2020)
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© Фото : ГУМВД России по Самарской областиДТП с участием автомобилей Chevrolet и Kia на трассе в Самарской области
ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Kia на трассе в Самарской области
© Фото : ГУМВД России по Самарской области
ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Kia на трассе в Самарской области
САМАРА, 6 мая — РИА Новости. Число погибших в аварии на трассе в Самарской области выросло до шести, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в полиции агентству сообщили, что в ДТП погибли пять человек, в том числе один ребенок. По данным ГУМВД, авария произошла в среду около 22:00 (21:00 мск) в Красноярском районе на 74-м километре дороги СамараУльяновскДимитровград, там столкнулись два легковых автомобиля — Chevrolet и Kia.
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
"В другом автомобиле находился мужчина, его увезли на скорой, но позже он скончался", — сказал собеседник агентства.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
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ГУМВДСамараУльяновскДимитровградСамарская областьПроисшествия
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