Число жертв ДТП в Самарской области выросло до шести

САМАРА, 6 мая — РИА Новости. Число погибших в аварии на трассе в Самарской области выросло до шести, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в полиции агентству сообщили, что в ДТП погибли пять человек, в том числе один ребенок. По данным ГУМВД, авария произошла в среду около 22:00 (21:00 мск) в Красноярском районе на 74-м километре дороги Самара — Ульяновск — Димитровград, там столкнулись два легковых автомобиля — Chevrolet и Kia.
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
"В другом автомобиле находился мужчина, его увезли на скорой, но позже он скончался", — сказал собеседник агентства.