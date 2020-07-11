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В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли пять человек
Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:18
гибдд мвд рф
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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гибдд мвд рф, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли пять человек

14:18 11.07.2020
3293
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла около 11.30 мск на 67-м километре автодороги Ростов-на-Дону - Волгодонск.
По предварительной информации, водитель KIA выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-2112".
"Погибли пять человек - трое мужчин, одна женщина и ребенок", - сказал представитель ведомства. Четверо погибших находились в "ВАЗ-2112".
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
23 июня, 13:08
В Ростовской области при ДТП пострадали два человека
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ГИБДД МВД РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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