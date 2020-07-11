https://ria.ru/20200711/1574211005.html
В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли пять человек
Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:18
2020-07-11T14:18
гибдд мвд рф
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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ростовская область
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_d0b886751469025b4c0884e2fc0e4e1d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия