Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/bashkiriya-1592526267.html
Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек
Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек
Количество пострадавших при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в Салаватском районе Башкирии увеличилось до 16, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:24
2021-01-11T10:24
республика башкортостан
салаватский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592459243_0:88:1041:673_1920x0_80_0_0_71d4a0f9da351a336d97d934aa5d3a76.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в Салаватском районе Башкирии увеличилось до 16, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.В воскресенье в десяти километрах севернее населенного пункта Татарский Малояз на 35-ом километре автомобильной дороги регионального значения Кропачево – Месягутово – Ачит произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового, грузового автомобилей и двух пассажирских микроавтобусов. В аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка."Пострадали 18 человек, в том числе шесть детей, из них два ребенка погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 12 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в лечебные учреждения. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. К реагированию на ДТП привлекались 21 человек и девять единиц техники.
https://ria.ru/20210111/dtp-1592517510.html
https://ria.ru/20210110/bashkiriya-1592465545.html
республика башкортостан
салаватский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592459243_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_0bd93267b8db6e2da488c7f8da872915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, салаватский район, происшествия

Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек

10:24 11.01.2021
 
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБНа месте ДТП в Башкирии
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в Салаватском районе Башкирии увеличилось до 16, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
В воскресенье в десяти километрах севернее населенного пункта Татарский Малояз на 35-ом километре автомобильной дороги регионального значения Кропачево – Месягутово – Ачит произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового, грузового автомобилей и двух пассажирских микроавтобусов. В аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка.
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
08:50
В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с двумя погибшими
"Пострадали 18 человек, в том числе шесть детей, из них два ребенка погибли", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 12 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в лечебные учреждения. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. К реагированию на ДТП привлекались 21 человек и девять единиц техники.
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 14:45
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Башкирии
 
Республика БашкортостанСалаватский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
14:59Finnair возобновит полеты в Россию
Лента новостейМолния