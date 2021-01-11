https://ria.ru/20210111/bashkiriya-1592526267.html
Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек
Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек
Количество пострадавших при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в Салаватском районе Башкирии увеличилось до 16, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:24
2021-01-11T10:24
2021-01-11T10:24
республика башкортостан
салаватский район
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в Салаватском районе Башкирии увеличилось до 16, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.В воскресенье в десяти километрах севернее населенного пункта Татарский Малояз на 35-ом километре автомобильной дороги регионального значения Кропачево – Месягутово – Ачит произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового, грузового автомобилей и двух пассажирских микроавтобусов. В аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка."Пострадали 18 человек, в том числе шесть детей, из них два ребенка погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 12 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в лечебные учреждения. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. К реагированию на ДТП привлекались 21 человек и девять единиц техники.
https://ria.ru/20210111/dtp-1592517510.html
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республика башкортостан
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республика башкортостан, салаватский район, происшествия
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Количество пострадавших при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в Салаватском районе
Башкирии увеличилось до 16, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
В воскресенье в десяти километрах севернее населенного пункта Татарский Малояз на 35-ом километре автомобильной дороги регионального значения Кропачево – Месягутово – Ачит произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового, грузового автомобилей и двух пассажирских микроавтобусов. В аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка.
"Пострадали 18 человек, в том числе шесть детей, из них два ребенка погибли", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 12 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в лечебные учреждения. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. К реагированию на ДТП привлекались 21 человек и девять единиц техники.