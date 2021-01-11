https://ria.ru/20210111/bashkiriya-1592526267.html

Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек

Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек

Количество пострадавших при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в Салаватском районе Башкирии увеличилось до 16, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:24

2021-01-11T10:24

2021-01-11T10:24

республика башкортостан

салаватский район

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении двух пассажирских микроавтобусов в Салаватском районе Башкирии увеличилось до 16, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.В воскресенье в десяти километрах севернее населенного пункта Татарский Малояз на 35-ом километре автомобильной дороги регионального значения Кропачево – Месягутово – Ачит произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового, грузового автомобилей и двух пассажирских микроавтобусов. В аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка."Пострадали 18 человек, в том числе шесть детей, из них два ребенка погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 12 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в лечебные учреждения. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. К реагированию на ДТП привлекались 21 человек и девять единиц техники.

https://ria.ru/20210111/dtp-1592517510.html

https://ria.ru/20210110/bashkiriya-1592465545.html

республика башкортостан

салаватский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, салаватский район, происшествия