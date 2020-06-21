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В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:47
hyundai creta
kia rio
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
елецкий район
происшествия
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липецкая область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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hyundai creta, kia rio, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область, елецкий район, происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

13:21 21.06.2020 (обновлено: 14:47 21.06.2020)
197520
© Фото : ГУМЧС Росии по Липецкой областиДТП в Елецком районе Липецкой области, 21 июня 2020 года
ДТП в Елецком районе Липецкой области, 21 июня 2020 года
© Фото : ГУМЧС Росии по Липецкой области
ДТП в Елецком районе Липецкой области, 21 июня 2020 года
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
Согласно сообщению, автомобили Kia Rio и Hyundai Creta столкнулись в Елецком районе рядом с населенным пунктом Паниковец.
На месте происшествия подразделения МЧС достали тела погибших из машин, помогли переместить пострадавшего до автомобиля скорой, обеспечили пожарную безопасность.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 11:54
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Hyundai CretaKia RioМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Липецкая областьЕлецкий районПроисшествия
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