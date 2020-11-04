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Умер ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Дагестане
Умер ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Дагестане
Скончался один из трёх детей, находившихся в тяжелом состоянии после крупного ДТП с участием школьного автобуса в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:27
2020-11-04T01:27
2020-11-04T01:27
астрахань
махачкала
кизлярский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Скончался один из трёх детей, находившихся в тяжелом состоянии после крупного ДТП с участием школьного автобуса в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Седьмого октября в Кизлярском районе на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников. Четверо из них были доставлены спецбортом в Махачкалу.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, махачкала, кизлярский район, происшествия