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Умер ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Дагестане

Умер ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Дагестане

Скончался один из трёх детей, находившихся в тяжелом состоянии после крупного ДТП с участием школьного автобуса в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T01:27

2020-11-04T01:27

2020-11-04T01:27

астрахань

махачкала

кизлярский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Скончался один из трёх детей, находившихся в тяжелом состоянии после крупного ДТП с участием школьного автобуса в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Седьмого октября в Кизлярском районе на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников. Четверо из них были доставлены спецбортом в Махачкалу.

астрахань

махачкала

кизлярский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, махачкала, кизлярский район, происшествия