https://ria.ru/20200828/dtp-1576419291.html
В крупном ДТП в Якутии пострадали 16 человек
В Якутии в ДТП погиб один человек, пострадали 16, сообщил Минздрав республики. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:52
2020-08-28T11:52
2020-08-28T13:43
республика саха (якутия)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576426816_0:5:1080:613_1400x0_80_0_0_69e6bf5011a49db16414acd2e758a212.jpg
<strong>ЯКУТСК, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Якутии в ДТП погиб один человек, пострадали 16, сообщил Минздрав республики.По данным МЧС, два микроавтобуса столкнулись на автодороге "Колыма". Среди пострадавших четыре ребенка.Шестнадцать пострадавших доставили в больницу села Ытык-Кюель Таттинского улуса, где им оказали экстренную медицинскую помощь."В настоящий момент проводятся диагностические мероприятия. Известно, что одна женщина скончалась на месте ДТП, двум пострадавшим провели экстренные хирургические вмешательства", — рассказали в Минздраве.СК и прокуратура начали проверки по факту аварии. На место происшествия из <u><a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/">Якутска</a></u> вылетел вертолет со спасателями и медиками.
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576426816_11:0:1044:775_1400x0_80_0_0_db6bbde6c70da6ba4db73e007b940612.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия
ЯКУТСК, 28 авг — РИА Новости. В Якутии в ДТП погиб один человек, пострадали 16, сообщил Минздрав республики.
По данным МЧС, два микроавтобуса столкнулись на автодороге "Колыма". Среди пострадавших четыре ребенка.
Шестнадцать пострадавших доставили в больницу села Ытык-Кюель Таттинского улуса, где им оказали экстренную медицинскую помощь.
"В настоящий момент проводятся диагностические мероприятия. Известно, что одна женщина скончалась на месте ДТП, двум пострадавшим провели экстренные хирургические вмешательства", — рассказали в Минздраве.
СК и прокуратура начали проверки по факту аварии. На место происшествия из Якутска
вылетел вертолет со спасателями и медиками.