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В крупном ДТП в Якутии пострадали 16 человек

В Якутии в ДТП погиб один человек, пострадали 16, сообщил Минздрав республики. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:52

2020-08-28T11:52

2020-08-28T13:43

республика саха (якутия)

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Якутии в ДТП погиб один человек, пострадали 16, сообщил Минздрав республики.По данным МЧС, два микроавтобуса столкнулись на автодороге "Колыма". Среди пострадавших четыре ребенка.Шестнадцать пострадавших доставили в больницу села Ытык-Кюель Таттинского улуса, где им оказали экстренную медицинскую помощь."В настоящий момент проводятся диагностические мероприятия. Известно, что одна женщина скончалась на месте ДТП, двум пострадавшим провели экстренные хирургические вмешательства", — рассказали в Минздраве.СК и прокуратура начали проверки по факту аварии. На место происшествия из <u><a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/">Якутска</a></u> вылетел вертолет со спасателями и медиками.

республика саха (якутия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия