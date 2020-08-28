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В крупном ДТП в Якутии пострадали 16 человек
В Якутии в ДТП погиб один человек, пострадали 16, сообщил Минздрав республики. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:52
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республика саха (якутия)
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Якутии в ДТП погиб один человек, пострадали 16, сообщил Минздрав республики.По данным МЧС, два микроавтобуса столкнулись на автодороге "Колыма". Среди пострадавших четыре ребенка.Шестнадцать пострадавших доставили в больницу села Ытык-Кюель Таттинского улуса, где им оказали экстренную медицинскую помощь."В настоящий момент проводятся диагностические мероприятия. Известно, что одна женщина скончалась на месте ДТП, двум пострадавшим провели экстренные хирургические вмешательства", — рассказали в Минздраве.СК и прокуратура начали проверки по факту аварии. На место происшествия из <u><a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/">Якутска</a></u> вылетел вертолет со спасателями и медиками.
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), происшествия

В крупном ДТП в Якутии пострадали 16 человек

11:52 28.08.2020 (обновлено: 13:43 28.08.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Республике СахаДТП в Таттинском районе Якутии на ФАД "Колыма"
ДТП в Таттинском районе Якутии на ФАД Колыма
© Фото : ГУМЧС России по Республике Саха
ЯКУТСК, 28 авг — РИА Новости. В Якутии в ДТП погиб один человек, пострадали 16, сообщил Минздрав республики.
По данным МЧС, два микроавтобуса столкнулись на автодороге "Колыма". Среди пострадавших четыре ребенка.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Шестнадцать пострадавших доставили в больницу села Ытык-Кюель Таттинского улуса, где им оказали экстренную медицинскую помощь.
"В настоящий момент проводятся диагностические мероприятия. Известно, что одна женщина скончалась на месте ДТП, двум пострадавшим провели экстренные хирургические вмешательства", — рассказали в Минздраве.
СК и прокуратура начали проверки по факту аварии. На место происшествия из Якутска вылетел вертолет со спасателями и медиками.
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Республика Саха (Якутия)Происшествия
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