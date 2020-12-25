https://ria.ru/20201225/dtp-1590850290.html

В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области

В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области

Водитель автобуса Москва - Волгоград, который опрокинулся в Рязанской области, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали, не справился с... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T06:25

2020-12-25T06:25

2020-12-25T07:11

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

волгоград

скопинский район

воронеж

рязань

рязанская область

дтп

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Водитель автобуса Москва - Волгоград, который опрокинулся в Рязанской области, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали, не справился с управлением, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По последним данным УМВД, погибли три человека - двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.По его словам, по факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

https://ria.ru/20201225/liniya-1590850174.html

волгоград

скопинский район

воронеж

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, волгоград, скопинский район, воронеж, рязань, рязанская область, дтп, происшествия