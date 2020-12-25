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В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
Водитель автобуса Москва - Волгоград, который опрокинулся в Рязанской области, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали, не справился с... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T06:25
2020-12-25T06:25
2020-12-25T07:11
дтп с рейсовым автобусом в рязанской области
волгоград
скопинский район
воронеж
рязань
рязанская область
дтп
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Водитель автобуса Москва - Волгоград, который опрокинулся в Рязанской области, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали, не справился с управлением, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По последним данным УМВД, погибли три человека - двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.По его словам, по факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.
https://ria.ru/20201225/liniya-1590850174.html
волгоград
скопинский район
воронеж
рязань
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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, волгоград, скопинский район, воронеж, рязань, рязанская область, дтп, происшествия