Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572904608.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом
2020-06-14T16:31
lada granta
нижний новгород
балахнинский район
иваново
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904758_0:131:1280:851_1200x0_80_0_0_578c9a9cca486d0f8639f5d38b60b057.jpg
нижний новгород
балахнинский район
иваново
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572904608.html?chat_room_id=1572904608
Новости
ru-RU
5067
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904758_0:131:1280:851_1200x0_80_0_0_578c9a9cca486d0f8639f5d38b60b057.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904758_0:0:1280:960_1200x0_80_0_0_dec0d4df274acac439fa265c8c0fdfe9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904758_204:0:1164:960_1200x0_80_0_0_087f5f71a1aa60f9a633aa50edbf9c1c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
lada granta, нижний новгород, балахнинский район, иваново, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

11:21 14.06.2020 (обновлено: 16:31 14.06.2020)
5067
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской областиПоследствия ДТП на 21-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском районе
Последствия ДТП на 21-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском районе
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
Последствия ДТП на 21-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском районе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Четверо из шести человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе под Нижним Новгородом, находятся в реанимации, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Два автомобиля — Mazda и Lada Granta — столкнулись на 21-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском районе в субботу около 20:20. В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажир Lada, а также водитель Mazda. Еще семь пассажиров, в том числе двое детей, получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших детей — мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda — от полученных травм скончался в больнице.

"В отделении реанимации находятся четверо пострадавших (мужчины 36, 31, 35 лет, женщина 56 лет). Состояние у всех четверых тяжелое, стабильное. Двое из пострадавших мужчин были прооперированы ночью", — написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.

В больнице также находятся восьмилетний ребенок и 33-летняя женщина. "Ребенок и женщина — состояние средней степени тяжести, находятся в травматологическом отделении. У ребенка состояние ближе к удовлетворительному. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — подчеркнул замгубернатора.
Опрос
Вы попадали в ДТП?
Проголосовали:7390
25 февраля, 09:31
1212031
Обсудить 0
Lada GrantaНижний НовгородБалахнинский районИвановоПроисшествия
Рекомендуем
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково
В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково
Автомобиль Следственного комитета России
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Столкновение самолетов в Пулково
Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Гиперзвуковое оружие, Конституция и США. Путин высказался по острым темам
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова
Сотрудники полиции задерживают участника акции в поддержку главы оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения предпринимателя Гагика Царукяна у здания Службы национальной безопасности в Ереване
В Ереване полиция задерживает сторонников Царукяна у здания СНБ
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
Певец Филипп Киркоров
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния