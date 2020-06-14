Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

"В отделении реанимации находятся четверо пострадавших (мужчины 36, 31, 35 лет, женщина 56 лет). Состояние у всех четверых тяжелое, стабильное. Двое из пострадавших мужчин были прооперированы ночью", — написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.