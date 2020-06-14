Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Четверо из шести человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе под Нижним Новгородом, находятся в реанимации, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Два автомобиля — Mazda и Lada Granta — столкнулись на 21-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском районе в субботу около 20:20. В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажир Lada, а также водитель Mazda. Еще семь пассажиров, в том числе двое детей, получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших детей — мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda — от полученных травм скончался в больнице.
"В отделении реанимации находятся четверо пострадавших (мужчины 36, 31, 35 лет, женщина 56 лет). Состояние у всех четверых тяжелое, стабильное. Двое из пострадавших мужчин были прооперированы ночью", — написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.
В больнице также находятся восьмилетний ребенок и 33-летняя женщина. "Ребенок и женщина — состояние средней степени тяжести, находятся в травматологическом отделении. У ребенка состояние ближе к удовлетворительному. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — подчеркнул замгубернатора.
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