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В городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра
В городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковной Электростали, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:38
2021-01-21T08:38
2021-01-21T13:46
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковной Электростали, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова."По предварительным данным в ДТП пострадали десять человек", — сказала Петрова.По ее словам, всего в автобусе находились 23 человека. Рейсовый автобус въехал в угол кинотеатра "Современник" на улице Тевосяна. Как заявляли РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в ногинской больнице.
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Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются.
2021-01-21T08:38
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РИА Новости
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электросталь, происшествия