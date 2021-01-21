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В городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра

В городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра

Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковной Электростали, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:38

2021-01-21T08:38

2021-01-21T13:46

электросталь

происшествия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковной Электростали, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова."По предварительным данным в ДТП пострадали десять человек", — сказала Петрова.По ее словам, всего в автобусе находились 23 человека. Рейсовый автобус въехал в угол кинотеатра "Современник" на улице Тевосяна. Как заявляли РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в ногинской больнице.

электросталь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются. 2021-01-21T08:38 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросталь, происшествия