Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/avtobus-1593948531.html
В городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра
В городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковной Электростали, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:38
2021-01-21T13:46
электросталь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593949920_0:113:1040:698_1920x0_80_0_0_69e5dbb08a4c63d66f6f45d87895a499.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковной Электростали, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова."По предварительным данным в ДТП пострадали десять человек", — сказала Петрова.По ее словам, всего в автобусе находились 23 человека. Рейсовый автобус въехал в угол кинотеатра "Современник" на улице Тевосяна. Как заявляли РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в ногинской больнице.
электросталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются.
2021-01-21T08:38
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593949920_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_a611a40887573e28e8ed3ec39ce3516c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
электросталь, происшествия

В городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра

08:38 21.01.2021 (обновлено: 13:46 21.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиНа месте ДТП с автобусом в Элетростали
На месте ДТП с автобусом в Элетростали - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковной Электростали, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
"По предварительным данным в ДТП пострадали десять человек", — сказала Петрова.
По ее словам, всего в автобусе находились 23 человека.
Рейсовый автобус въехал в угол кинотеатра "Современник" на улице Тевосяна. Как заявляли РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в ногинской больнице.
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
16 июня 2017, 12:36Инфографика
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
 
ЭлектростальПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
14:28Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар
14:25В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"
14:22РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX
Лента новостейМолния