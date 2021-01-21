https://ria.ru/20210121/avariya-1593975157.html

Число пострадавших в крупном ДТП в Электростали выросло до десяти

Число пострадавших в крупном ДТП в Электростали выросло до десяти

По уточненным данным, десять человек пострадали в ДТП в Электростали, где в здание врезался автобус, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:46

2021-01-21T11:46

2021-01-21T13:46

гумвд

электросталь

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. По уточненным данным, десять человек пострадали в ДТП в Электростали, где в здание врезался автобус, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.Рейсовый автобус въехал в угол кинотеатра "Современник" на улице Тевосяна. Как заявляли РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в ногинской больнице."По предварительным данным в результате ДТП пострадало десять человек. Всего в автобусе находилось 23 человека", - сказала Петрова. Обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20210121/dtp-1593961126.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются. 2021-01-21T11:46 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, электросталь, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия