https://ria.ru/20210121/avariya-1593975157.html
Число пострадавших в крупном ДТП в Электростали выросло до десяти
Число пострадавших в крупном ДТП в Электростали выросло до десяти
По уточненным данным, десять человек пострадали в ДТП в Электростали, где в здание врезался автобус, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:46
2021-01-21T11:46
2021-01-21T13:46
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московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. По уточненным данным, десять человек пострадали в ДТП в Электростали, где в здание врезался автобус, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.Рейсовый автобус въехал в угол кинотеатра "Современник" на улице Тевосяна. Как заявляли РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в ногинской больнице."По предварительным данным в результате ДТП пострадало десять человек. Всего в автобусе находилось 23 человека", - сказала Петрова. Обстоятельства выясняются.
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Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются.
2021-01-21T11:46
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