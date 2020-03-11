Пострадавшие в ДТП в Ростовской области оказались жителями ДНР

"На место происшествия выехали психологи МЧС ДНР для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших. Силами МЧС ДНР организована эвакуация тел погибших на территорию ДНР, а также организована координация действий по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавших в ДТП", - говорится в сообщении.