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Пострадавшие в ДТП в Ростовской области оказались жителями ДНР
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РИА Новости

Пострадавшие в ДТП в Ростовской области оказались жителями ДНР

19:11 11.03.2020
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© Фото : МЧС Ростовской областиМесто ДТП в Миллеровском районе Ростовской области
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области
© Фото : МЧС Ростовской области
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Все погибшие и пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области - жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР.
Ранее в МВД Ростовской области сообщили, что рано утром в среду на 869-м километре трассы М-4 "Дон" микроавтобус столкнулся с фурой, четыре человека погибли на месте, пятеро были госпитализированы. Позже медики сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице.
"На место происшествия выехали психологи МЧС ДНР для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших. Силами МЧС ДНР организована эвакуация тел погибших на территорию ДНР, а также организована координация действий по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавших в ДТП", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что попавший в ДТП микроавтобус ехал из Москвы в Донецк, все погибшие и пострадавшие – жители ДНР.
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