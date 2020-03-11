Пострадавшие в ДТП в Ростовской области оказались жителями ДНР

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Все погибшие и пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области - жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР.
Ранее в МВД Ростовской области сообщили, что рано утром в среду на 869-м километре трассы М-4 "Дон" микроавтобус столкнулся с фурой, четыре человека погибли на месте, пятеро были госпитализированы. Позже медики сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице.
"На место происшествия выехали психологи МЧС ДНР для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших. Силами МЧС ДНР организована эвакуация тел погибших на территорию ДНР, а также организована координация действий по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавших в ДТП", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что попавший в ДТП микроавтобус ехал из Москвы в Донецк, все погибшие и пострадавшие – жители ДНР.