https://ria.ru/20210111/dtp-1592591084.html

В Подмосковье грузовик протаранил четыре военных автобуса

В Подмосковье грузовик протаранил четыре военных автобуса

В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:54

2021-01-11T15:54

2021-01-11T20:35

дтп с военными автобусами в подмосковье

красногорск

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592594869_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_eecf6e10c9203ff888e24a8d5b5340f0.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате четыре человека погибли, 21 госпитализирован. Как заявили в пресс-службе правительства области, пострадали 43 человека.ДТП произошло в Красногорске на федеральной трассе М-9 "Балтия", на повороте на деревню Глухово.Другие подробности пока не приводятся.

https://ria.ru/20210111/dtp-1592606745.html

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-11T15:54 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, красногорск, происшествия, авто, московская область (подмосковье)