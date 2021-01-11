https://ria.ru/20210111/dtp-1592591084.html
В Подмосковье грузовик протаранил четыре военных автобуса
В Подмосковье грузовик протаранил четыре военных автобуса
В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:54
2021-01-11T15:54
2021-01-11T20:35
дтп с военными автобусами в подмосковье
красногорск
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате четыре человека погибли, 21 госпитализирован. Как заявили в пресс-службе правительства области, пострадали 43 человека.ДТП произошло в Красногорске на федеральной трассе М-9 "Балтия", на повороте на деревню Глухово.Другие подробности пока не приводятся.
https://ria.ru/20210111/dtp-1592606745.html
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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
2021-01-11T15:54
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дтп с военными автобусами в подмосковье, красногорск, происшествия, авто, московская область (подмосковье)