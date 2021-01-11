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В Подмосковье грузовик протаранил четыре военных автобуса
В Подмосковье грузовик протаранил четыре военных автобуса
В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:54
2021-01-11T20:35
дтп с военными автобусами в подмосковье
красногорск
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате четыре человека погибли, 21 госпитализирован. Как заявили в пресс-службе правительства области, пострадали 43 человека.ДТП произошло в Красногорске на федеральной трассе М-9 "Балтия", на повороте на деревню Глухово.Другие подробности пока не приводятся.
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красногорск
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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
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дтп с военными автобусами в подмосковье, красногорск, происшествия, авто, московская область (подмосковье)

В Подмосковье грузовик протаранил четыре военных автобуса

15:54 11.01.2021 (обновлено: 20:35 11.01.2021)
 
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате четыре человека погибли, 21 госпитализирован. Как заявили в пресс-службе правительства области, пострадали 43 человека.
ДТП произошло в Красногорске на федеральной трассе М-9 "Балтия", на повороте на деревню Глухово.
Другие подробности пока не приводятся.
ДТП с военными автобусами в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 17:24
Очевидцы раскрыли подробности аварии с военными автобусами в Подмосковье
 
ДТП с военными автобусами в ПодмосковьеКрасногорскПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)
 
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