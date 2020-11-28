На Кубани при ДТП с грузовиком погибли три человека
09:47 28.11.2020 (обновлено: 09:56 28.11.2020)
© Фото : пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краюСотрудники экстренных служб на месте ДТП на 51 километре автодороги "Джубга – Сочи"
© Фото : пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Три пассажира легковушки погибли вечером в пятницу в лобовом столкновении с грузовиком на трассе близ кубанского посёлка Джубга, идёт проверка, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"…Около 22:00 на 51-м километре автодороги "Джубга - Сочи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda, двигаясь по направлению в сторону посёлка Джубга, на правом закруглении дороги не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся во встречном направлении", - информируют правоохранители.
По данным ГУ МВД, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Сотрудники полиции ведут проверку.
Утром в пятницу на Кубани произошло другое крупное ДТП: пассажирская "Газель" попала в аварию на пятом километре автодороги "Выселки – Кирпильская": шесть человек погибли, еще восемь были доставлены в больницу. СУСК по Кубани возбудил уголовное дело.