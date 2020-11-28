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На Кубани при ДТП с грузовиком погибли три человека
На Кубани при ДТП с грузовиком погибли три человека
Три пассажира легковушки погибли вечером в пятницу в лобовом столкновении с грузовиком на трассе близ кубанского посёлка Джубга, идёт проверка, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:47
2020-11-28T09:56
iveco
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Три пассажира легковушки погибли вечером в пятницу в лобовом столкновении с грузовиком на трассе близ кубанского посёлка Джубга, идёт проверка, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю."…Около 22:00 на 51-м километре автодороги "Джубга - Сочи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda, двигаясь по направлению в сторону посёлка Джубга, на правом закруглении дороги не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся во встречном направлении", - информируют правоохранители.По данным ГУ МВД, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Сотрудники полиции ведут проверку.Утром в пятницу на Кубани произошло другое крупное ДТП: пассажирская "Газель" попала в аварию на пятом километре автодороги "Выселки – Кирпильская": шесть человек погибли, еще восемь были доставлены в больницу. СУСК по Кубани возбудил уголовное дело.
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iveco , краснодарский край, происшествия

На Кубани при ДТП с грузовиком погибли три человека

09:47 28.11.2020 (обновлено: 09:56 28.11.2020)
 
© Фото : пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краюСотрудники экстренных служб на месте ДТП на 51 километре автодороги "Джубга – Сочи"
Сотрудники экстренных служб на месте ДТП на 51 километре автодороги Джубга – Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Три пассажира легковушки погибли вечером в пятницу в лобовом столкновении с грузовиком на трассе близ кубанского посёлка Джубга, идёт проверка, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"…Около 22:00 на 51-м километре автодороги "Джубга - Сочи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda, двигаясь по направлению в сторону посёлка Джубга, на правом закруглении дороги не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся во встречном направлении", - информируют правоохранители.
ДТП на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 19:22
В Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
По данным ГУ МВД, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Сотрудники полиции ведут проверку.
Утром в пятницу на Кубани произошло другое крупное ДТП: пассажирская "Газель" попала в аварию на пятом километре автодороги "Выселки – Кирпильская": шесть человек погибли, еще восемь были доставлены в больницу. СУСК по Кубани возбудил уголовное дело.
 
IvecoКраснодарский крайПроисшествия
 
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