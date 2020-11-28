https://ria.ru/20201128/kuban-1586723647.html

На Кубани при ДТП с грузовиком погибли три человека

На Кубани при ДТП с грузовиком погибли три человека

Три пассажира легковушки погибли вечером в пятницу в лобовом столкновении с грузовиком на трассе близ кубанского посёлка Джубга, идёт проверка, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T09:47

2020-11-28T09:47

2020-11-28T09:56

iveco

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Три пассажира легковушки погибли вечером в пятницу в лобовом столкновении с грузовиком на трассе близ кубанского посёлка Джубга, идёт проверка, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю."…Около 22:00 на 51-м километре автодороги "Джубга - Сочи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda, двигаясь по направлению в сторону посёлка Джубга, на правом закруглении дороги не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся во встречном направлении", - информируют правоохранители.По данным ГУ МВД, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Сотрудники полиции ведут проверку.Утром в пятницу на Кубани произошло другое крупное ДТП: пассажирская "Газель" попала в аварию на пятом километре автодороги "Выселки – Кирпильская": шесть человек погибли, еще восемь были доставлены в больницу. СУСК по Кубани возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20201127/dtp-1586684668.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

iveco , краснодарский край, происшествия