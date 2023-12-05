https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах

Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 05.12.2023

Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах

на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк Краснодарского края столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. Причиной аварии, предварительно,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:18

2023-12-05T22:18

2023-12-05T22:18

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20235 декабря на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк Краснодарского края столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. Причиной аварии, предварительно, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу. Районные власти сообщают, что ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий. В результате погибли три человека, пострадали еще 16.2 декабря в Саратове маршрутное такси Isuzu под управлением водителя 1964 года рождения столкнулось с припаркованным грузовиком Scania, на момент аварии его водитель отсутствовал. В результате пострадали 10 человек, пяти оказана помощь на месте, остальные были доставлены в больницу.19 ноября в Искитимском районе Новосибирской области по автодороге Р-256 между Барнаулом и Новосибирском автомобиль "Газель" выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автомобилем Peugeot Boxer. В результате автоаварии пассажир Peugeot скончался на месте. Медицинская помощь понадобилась водителям обоих транспортных средств и еще двум пассажирам маршрутки.13 ноября в Свободном Амурской области маршрутный автобус Hyundai допустил столкновение со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник". В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей.28 октября в Севастополе столкнулись маршрутные автобусы "Богдан" и Mercedes. В результате пострадали водитель и 10 пассажиров двух маршруток.18 октября под Воронежем столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль ВАЗ, выехавший на встречную полосу. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок.6 октября в Ульяновске столкнулись маршрутный микроавтобус и кроссовер Toyota Rav4. По предварительным данным, водитель автобуса не рассчитал безопасную дистанцию. В результате были госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести, в том числе с черепно-мозговыми.24 сентября в Кстовском районе Нижегородской области столкнулись маршрутная "Газель" и грузовик, выехавший на встречную полосу. В результате ДТП пострадали 20 человек, в том числе один ребенок. Три человека погибли.15 сентября в Саратове микроавтобус "Газель" врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, по предварительным данным, причиной стала неисправность тормозов. В результате ДТП в больницу были доставлены восемь пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, водитель не пострадал. Семеро пострадавших госпитализированы.7 августа в Ессентуках Ставропольского края столкнулись автомобиль и маршрутное такси. По данным ГИБДД, 77-летний водитель автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным такси, в котором находились восемь человек. В результате ДТП госпитализированы девять человек, водитель легкового автомобиля не пострадал.19 июля в Саратове микроавтобус "Газель" врезался в забор. В результате ДТП пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний, были госпитализированы.17 июня в Омске водитель маршрутной "Газели" ехал по улице 24-я Северная и в районе дома 24 по неизвестной причине не справился с управлением. Маршрутка врезалась в столб дорожного освещения и забор около дороги. В результате водитель погиб, четыре пассажира, в том числе несовершеннолетний, пострадали.6 июня в Жигаловском районе Иркутской области на 140-м километре автодороги Жигалово - Казачинское произошло ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов Toyota Hiace и грузового автомобиля МАЗ. В маршрутных такси находились девять пассажиров, в результате три человека погибли. В больницу санавиацией был доставлен мужчина с серьезными травмами и 12-летний ребенок, находящийся в состоянии шока.31 мая в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, между городом Тырныауз и селением Бедык, столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик - Тырныауз, и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП погибли два человека, 12 пострадавших были госпитализированы.8 мая в Благовещенске, в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого, 22-летний водитель Toyota Prius, не имеющий прав, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ. От удара микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.31 мая в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, между городом Тырныауз и селением Бедык, столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик – Тырныауз, и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП погибли два человека, еще 12 были госпитализированы.8 мая в Благовещенске, в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого, 22-летний водитель Toyota Prius, не имеющий прав, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ. От удара микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.5 мая в Севастополе в районе дома 18а по улице Брестской 36-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр перестроения, не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes под управлением 55-летнего водителя. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на дерево и перевернулась. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутки, двое из них – дети.23 февраля в Нефтегорском районе Самарской области, на 83-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус, следовавший из Самары в Бузулук. В момент аварии в автобусе было 16 человек, включая водителя. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе одиннадцатилетний мальчик. Пострадали 11 человек.21 января в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля Nissan на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной. В результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса.18 января в Кировском районе Волгограда "Камаз" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Девять человек пострадали, из них четверо детей.5 января Чебоксарском районе Чувашии столкнулись автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, следовавший из села Красноармейское в Чебоксары. В результате ДТП один человек погиб, еще девять получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.202212 декабря в Алексинском районе Тульской области столкнулись микроавтобус Iveco, следовавший по маршруту "Тула – Алексин", и грузовика "Камаз". После столкновения микроавтобус съехал в кювет. В результате ДТП водитель маршрутки от полученных травм скончался на месте, шесть пассажиров получили травмы.30 ноября в Трусовском районе Астрахани, в районе дома номер 171 на улице Комсомольская, столкнулись маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас". В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, один сотрудник противопожарной службы погиб на месте происшествия.11 ноября в Новосибирске у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля Toyota Corolla. В результате ДТП в автомобиле погибли водитель и пассажир. Восемь человек пострадали, в том числе два пассажира легкового автомобиля.24 октября на автодороге Р-21 Петербург – Мурманск маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет. В момент аварии в маршрутном такси находились 18 пассажиров и один водитель. В результате ДТП один человек погиб на месте, шестеро было госпитализированы. Позднее один из пострадавших скончался.18 октября на 29-м километре Киевского шоссе в новой Москве маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся. По данным представителя экстренных служб столицы, в результате ДТП один человек погиб, еще девять пострадали.29 сентября на выезде из Махачкалы грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками. В результате аварии погибли пять человек, в тот числе водитель грузовика.19 сентября в Саратове маршрутный микроавтобус протаранил световую опору на улице Политехнической в Октябрьском районе. По данным МВД, микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв. В результате ДТП пострадали 19 человек, среди них трое подростков.27 августа в центре Омска маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, пострадали девять человек.15 августа в Чебоксарах возле остановки общественного транспорта по проспекту Тракторостроителей водитель микроавтобуса Ford Transit маршрута "Чебоксары – Новочебоксарск" совершил наезд на стоявшую фуру. По данным Госавтоинспекции, в салоне маршрутки в момент аварии находилось 24 человека. В результате ДТП пострадали 11 человек.31 июля на автодороге Астрахань-Ставрополь в Ставропольском крае столкнулись маршрутное такси "Газель", выполнявшее рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", и легковой автомобиль. Водитель Chevrolet Cruze совершил обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. В результате столкновения обе машины загорелись. Жертвами ДТП стали восемь человек, еще шесть пострадали. Сообщалось, что в числе погибших был ребенок.25 июля в Башкирии на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал" микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В результате ДТП шесть человек погибли, 10 пострадали, среди них трое детей.4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом. В результате аварии четыре человека погибли, 19 человек пострадали, среди них трое подростков.2 июня на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, и грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек.7 мая в Челябинской области микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, опрокинулся на автодороге "Миасс – Карабаш". В момент ДТП в нем находились 15 пассажиров. В результате аварии один пассажир погиб, еще четверо были госпитализированы.25 марта на 146-м километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области грузовик въехал в микроавтобус, который совершил вынужденную остановку для ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино – Москва". В момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали.14 февраля на трассе в Могойтуйском районе Забайкалья столкнулись рейсовый микроавтобус Fiat и автомобиль Subaru Legacy. В результате ДТП один человек погиб, еще 10, в том числе ребенок, пострадали.13 января на трассе у села Первомайское Энгельсского района Саратовской области столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили. В результате три человека погибли, еще двое пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, дтп, россия