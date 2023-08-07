https://ria.ru/20230807/dtp-1888733958.html

В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП с маршруткой

В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.08.2023

В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП с маршруткой

Девять человек попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ессентуках Ставропольского края, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:49

2023-08-07T20:49

2023-08-07T20:49

происшествия

ессентуки

владимир владимиров

гибдд мвд рф

ставропольский край

авто

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ПЯТИГОРСК, 7 авг – РИА Новости. Девять человек попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ессентуках Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Ранее ГИБДД сообщило, что 77-летний водитель автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным такси, в котором находились восемь человек. "Министр здравоохранения края Владимир Николаевич Колесников доложил, что в городской больнице на данный момент остаются 9 человек с травмами легкой и средней тяжести. Среди них как пассажиры, так и водитель микроавтобуса", – сообщил Владимиров в телеграм-канале. По его словам, угрозы для жизни пострадавших нет.

https://ria.ru/20230807/dtp-1888730948.html

https://ria.ru/20230807/dtp-1888682281.html

ессентуки

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происшествия, ессентуки, владимир владимиров, гибдд мвд рф, ставропольский край, авто