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В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.08.2023
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20:49 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/dtp-1888733958.html
В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП с маршруткой
В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 07.08.2023
В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП с маршруткой
Девять человек попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ессентуках Ставропольского края, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:49
2023-08-07T20:49
происшествия
ессентуки
владимир владимиров
гибдд мвд рф
ставропольский край
авто
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ПЯТИГОРСК, 7 авг – РИА Новости. Девять человек попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ессентуках Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Ранее ГИБДД сообщило, что 77-летний водитель автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным такси, в котором находились восемь человек. "Министр здравоохранения края Владимир Николаевич Колесников доложил, что в городской больнице на данный момент остаются 9 человек с травмами легкой и средней тяжести. Среди них как пассажиры, так и водитель микроавтобуса", – сообщил Владимиров в телеграм-канале. По его словам, угрозы для жизни пострадавших нет.
https://ria.ru/20230807/dtp-1888730948.html
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происшествия, ессентуки, владимир владимиров, гибдд мвд рф, ставропольский край, авто
Происшествия, Ессентуки, Владимир Владимиров, ГИБДД МВД РФ, Ставропольский край, Авто
В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП с маршруткой

В Ессентуках девять человек попали в больницу после ДТП легкового автомобиля и маршрутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 7 авг – РИА Новости. Девять человек попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ессентуках Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее ГИБДД сообщило, что 77-летний водитель автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным такси, в котором находились восемь человек.
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«
"Министр здравоохранения края Владимир Николаевич Колесников доложил, что в городской больнице на данный момент остаются 9 человек с травмами легкой и средней тяжести. Среди них как пассажиры, так и водитель микроавтобуса", – сообщил Владимиров в телеграм-канале.
По его словам, угрозы для жизни пострадавших нет.
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ПроисшествияЕссентукиВладимир ВладимировГИБДД МВД РФСтавропольский крайАвто
 
 
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