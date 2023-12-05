Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с "Газелью" и бензовозом на Кубани погибли оба водителя - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 05.12.2023 (обновлено: 18:56 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/dtp-1913968363.html
В ДТП с "Газелью" и бензовозом на Кубани погибли оба водителя
В ДТП с "Газелью" и бензовозом на Кубани погибли оба водителя - РИА Новости, 05.12.2023
В ДТП с "Газелью" и бензовозом на Кубани погибли оба водителя
Из трёх погибших в аварии с газелью и бензовозом на трассе Кубани, двое - водители, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:50
2023-12-05T18:56
происшествия
авто
славянск-на-кубани
краснодарский край
iveco
славянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913958354_0:261:721:666_1920x0_80_0_0_d9adc2ef5b04a73685dfb2e6bb8ee8cb.jpg
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Из трёх погибших в аварии с газелью и бензовозом на трассе Кубани, двое - водители, сообщили в краевой прокуратуре. Ранее в полиции сообщили о том, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. "В результате (ДТП - ред.) водители автомобилей и один пассажир скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По последним данным, в результате ДТП три человека погибли, семеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в центральную больницу Славянска-на-Кубани. По данным надзорного ведомства, причиной аварии, предварительно, стал выезд газели на встречную полосу.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913966147.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913958354_0:193:721:733_1920x0_80_0_0_979fb1ae58db54b7aa1185b36fdf25d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, славянск-на-кубани, краснодарский край, iveco , славянский район
Происшествия, Авто, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Iveco , Славянский район
В ДТП с "Газелью" и бензовозом на Кубани погибли оба водителя

На Кубани из трех погибших в аварии с "Газелью" и бензовозом, двое - водители

© Фото : Славянск-на-Кубани/TelegramДТП в Славянске-на-Кубани
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Славянск-на-Кубани/Telegram
ДТП в Славянске-на-Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Из трёх погибших в аварии с газелью и бензовозом на трассе Кубани, двое - водители, сообщили в краевой прокуратуре.
Ранее в полиции сообщили о том, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-КубаниТемрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco.
«
"В результате (ДТП - ред.) водители автомобилей и один пассажир скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По последним данным, в результате ДТП три человека погибли, семеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в центральную больницу Славянска-на-Кубани. По данным надзорного ведомства, причиной аварии, предварительно, стал выезд газели на встречную полосу.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека
Вчера, 18:41
 
ПроисшествияАвтоСлавянск-на-КубаниКраснодарский крайIvecoСлавянский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала