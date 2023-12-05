https://ria.ru/20231205/dtp-1913968363.html

В ДТП с "Газелью" и бензовозом на Кубани погибли оба водителя

В ДТП с "Газелью" и бензовозом на Кубани погибли оба водителя - РИА Новости, 05.12.2023

В ДТП с "Газелью" и бензовозом на Кубани погибли оба водителя

Из трёх погибших в аварии с газелью и бензовозом на трассе Кубани, двое - водители, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:50

2023-12-05T18:50

2023-12-05T18:56

происшествия

авто

славянск-на-кубани

краснодарский край

iveco

славянский район

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Из трёх погибших в аварии с газелью и бензовозом на трассе Кубани, двое - водители, сообщили в краевой прокуратуре. Ранее в полиции сообщили о том, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. "В результате (ДТП - ред.) водители автомобилей и один пассажир скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По последним данным, в результате ДТП три человека погибли, семеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в центральную больницу Славянска-на-Кубани. По данным надзорного ведомства, причиной аварии, предварительно, стал выезд газели на встречную полосу.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913966147.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

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происшествия, авто, славянск-на-кубани, краснодарский край, iveco , славянский район