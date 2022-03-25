https://ria.ru/20220325/dtp-1780047515.html
В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб
В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб - РИА Новости, 25.03.2022
В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб
Грузовик въехал в остановившийся для ремонта микроавтобус в Тульской области, в итоге один человек погиб, семеро пострадали, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:17
2022-03-25T13:17
2022-03-25T13:17
происшествия
тульская область
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Грузовик въехал в остановившийся для ремонта микроавтобус в Тульской области, в итоге один человек погиб, семеро пострадали, сообщает УМВД по региону.ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск на 146-ом километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе."Произошло попутное столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским микроавтобусом Volkswagen, который совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино-Москва". По предварительной информации, в момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.По уточненным данным, пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Детей в числе пострадавших нет, уточняет полиция.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они принимают необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП и устанавливают все обстоятельства данного происшествия.По данным прокуратуры региона, микроавтобус для устранения поломки остановился частично на обочине, частично на проезжей части. Среди семерых пострадавших есть 17-летний пассажир, уточнила прокуратура. Назначены проверки."В ходе проверок прокуроры дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком (индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Щекинском районе Тульской области) при перевозке пассажиров и багажа, а также органами и организациями при осуществлении безопасности на указанном участке автодороги", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, дтп
В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Грузовик въехал в остановившийся для ремонта микроавтобус в Тульской области, в итоге один человек погиб, семеро пострадали, сообщает УМВД по региону.
ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск на 146-ом километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе
.
"Произошло попутное столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским микроавтобусом Volkswagen, который совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино-Москва". По предварительной информации, в момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Детей в числе пострадавших нет, уточняет полиция.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они принимают необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП и устанавливают все обстоятельства данного происшествия.
По данным прокуратуры региона, микроавтобус для устранения поломки остановился частично на обочине, частично на проезжей части. Среди семерых пострадавших есть 17-летний пассажир, уточнила прокуратура. Назначены проверки.
"В ходе проверок прокуроры дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком (индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Щекинском районе Тульской области
) при перевозке пассажиров и багажа, а также органами и организациями при осуществлении безопасности на указанном участке автодороги", - говорится в сообщении.