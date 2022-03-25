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В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб - РИА Новости, 25.03.2022
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В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб
В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб - РИА Новости, 25.03.2022
В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб
Грузовик въехал в остановившийся для ремонта микроавтобус в Тульской области, в итоге один человек погиб, семеро пострадали, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:17
2022-03-25T13:17
происшествия
тульская область
дтп
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Грузовик въехал в остановившийся для ремонта микроавтобус в Тульской области, в итоге один человек погиб, семеро пострадали, сообщает УМВД по региону.ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск на 146-ом километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе."Произошло попутное столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским микроавтобусом Volkswagen, который совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино-Москва". По предварительной информации, в момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.По уточненным данным, пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Детей в числе пострадавших нет, уточняет полиция.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они принимают необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП и устанавливают все обстоятельства данного происшествия.По данным прокуратуры региона, микроавтобус для устранения поломки остановился частично на обочине, частично на проезжей части. Среди семерых пострадавших есть 17-летний пассажир, уточнила прокуратура. Назначены проверки."В ходе проверок прокуроры дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком (индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Щекинском районе Тульской области) при перевозке пассажиров и багажа, а также органами и организациями при осуществлении безопасности на указанном участке автодороги", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
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происшествия, тульская область, дтп
13:17 25.03.2022
 
В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Грузовик въехал в остановившийся для ремонта микроавтобус в Тульской области, в итоге один человек погиб, семеро пострадали, сообщает УМВД по региону.
ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск на 146-ом километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе.
"Произошло попутное столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским микроавтобусом Volkswagen, который совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино-Москва". По предварительной информации, в момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Детей в числе пострадавших нет, уточняет полиция.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они принимают необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП и устанавливают все обстоятельства данного происшествия.
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По данным прокуратуры региона, микроавтобус для устранения поломки остановился частично на обочине, частично на проезжей части. Среди семерых пострадавших есть 17-летний пассажир, уточнила прокуратура. Назначены проверки.
"В ходе проверок прокуроры дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком (индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Щекинском районе Тульской области) при перевозке пассажиров и багажа, а также органами и организациями при осуществлении безопасности на указанном участке автодороги", - говорится в сообщении.
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