https://ria.ru/20220325/dtp-1780047515.html

В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб

В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб - РИА Новости, 25.03.2022

В Тульской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, водитель погиб

Грузовик въехал в остановившийся для ремонта микроавтобус в Тульской области, в итоге один человек погиб, семеро пострадали, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:17

2022-03-25T13:17

2022-03-25T13:17

происшествия

тульская область

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Грузовик въехал в остановившийся для ремонта микроавтобус в Тульской области, в итоге один человек погиб, семеро пострадали, сообщает УМВД по региону.ДТП произошло в пятницу в 10.10 мск на 146-ом километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе."Произошло попутное столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским микроавтобусом Volkswagen, который совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино-Москва". По предварительной информации, в момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.По уточненным данным, пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Детей в числе пострадавших нет, уточняет полиция.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они принимают необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП и устанавливают все обстоятельства данного происшествия.По данным прокуратуры региона, микроавтобус для устранения поломки остановился частично на обочине, частично на проезжей части. Среди семерых пострадавших есть 17-летний пассажир, уточнила прокуратура. Назначены проверки."В ходе проверок прокуроры дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком (индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Щекинском районе Тульской области) при перевозке пассажиров и багажа, а также органами и организациями при осуществлении безопасности на указанном участке автодороги", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, дтп