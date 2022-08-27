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В аварии с маршруткой в Омске пострадали девять человек - РИА Новости, 27.08.2022
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В аварии с маршруткой в Омске пострадали девять человек
В аварии с маршруткой в Омске пострадали девять человек - РИА Новости, 27.08.2022
В аварии с маршруткой в Омске пострадали девять человек
Девять человек пострадали в аварии с маршрутным такси в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T18:40
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происшествия
омск
группа газ
авто
россия
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ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Девять человек пострадали в аварии с маршрутным такси в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел в 16.20 (13.20 мск) в Центральном округе Омска. 25-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по улице Пушкина в направлении улицы Лермонтова. На пересечении с улицей Думской он проехал на красный сигнал светофора и врезался в пассажирский микроавтобус "ГАЗ", следовавший по маршруту 222. От удара маршрутка опрокинулась на проезжей части, где врезалась в легковую KIA.Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.
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происшествия, омск, группа газ, авто, россия
Происшествия, Омск, Группа ГАЗ, Авто, Россия
18:40 27.08.2022 (обновлено: 18:41 27.08.2022)
 
В аварии с маршруткой в Омске пострадали девять человек

В аварии с маршрутным такси в центре Омска пострадали девять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Девять человек пострадали в аварии с маршрутным такси в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел в 16.20 (13.20 мск) в Центральном округе Омска. 25-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по улице Пушкина в направлении улицы Лермонтова. На пересечении с улицей Думской он проехал на красный сигнал светофора и врезался в пассажирский микроавтобус "ГАЗ", следовавший по маршруту 222. От удара маршрутка опрокинулась на проезжей части, где врезалась в легковую KIA.
"В результате аварии, предварительно, 9 человек обратились за медицинской помощью", - пояснили в пресс-службе.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.
 
ПроисшествияОмскГруппа ГАЗАвтоРоссия
 
 
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