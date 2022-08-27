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В аварии с маршруткой в Омске пострадали девять человек

В аварии с маршруткой в Омске пострадали девять человек - РИА Новости, 27.08.2022

В аварии с маршруткой в Омске пострадали девять человек

Девять человек пострадали в аварии с маршрутным такси в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T18:40

2022-08-27T18:40

2022-08-27T18:41

происшествия

омск

группа газ

авто

россия

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ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Девять человек пострадали в аварии с маршрутным такси в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел в 16.20 (13.20 мск) в Центральном округе Омска. 25-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по улице Пушкина в направлении улицы Лермонтова. На пересечении с улицей Думской он проехал на красный сигнал светофора и врезался в пассажирский микроавтобус "ГАЗ", следовавший по маршруту 222. От удара маршрутка опрокинулась на проезжей части, где врезалась в легковую KIA.Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.

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2022

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происшествия, омск, группа газ, авто, россия