https://ria.ru/20230223/dtp-1853950910.html

Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Самарой выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Самарой выросло до 11 человек - РИА Новости, 23.02.2023

Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Самарой выросло до 11 человек

Пять человек погибли и 11 пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:28

2023-02-23T11:28

2023-02-23T11:34

происшествия

самарская область

нефтегорский район

самара

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САМАРА, 23 фев - РИА Новости. Пять человек погибли и 11 пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в полиции говорили агентству, что в ДТП погибли пять человек, еще семь человек пострадали. По данным ГУМВД по Самарской области, авария произошла утром в четверг в Нефтегорском районе на 83-м километре трассы М-5 "Урал": столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук. "В автобусе было 16 человек, включая водителя. Пять погибших, в том числе одиннадцатилетний мальчик. Один пострадавший человек в тяжелом состоянии, еще 10 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html

самарская область

нефтегорский район

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, нефтегорский район, самара