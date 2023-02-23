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Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Самарой выросло до 11 человек - РИА Новости, 23.02.2023
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Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Самарой выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Самарой выросло до 11 человек - РИА Новости, 23.02.2023
Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Самарой выросло до 11 человек
Пять человек погибли и 11 пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:28
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происшествия
самарская область
нефтегорский район
самара
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САМАРА, 23 фев - РИА Новости. Пять человек погибли и 11 пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в полиции говорили агентству, что в ДТП погибли пять человек, еще семь человек пострадали. По данным ГУМВД по Самарской области, авария произошла утром в четверг в Нефтегорском районе на 83-м километре трассы М-5 "Урал": столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук. "В автобусе было 16 человек, включая водителя. Пять погибших, в том числе одиннадцатилетний мальчик. Один пострадавший человек в тяжелом состоянии, еще 10 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, самарская область, нефтегорский район, самара
Происшествия, Самарская область, Нефтегорский район, Самара
11:28 23.02.2023 (обновлено: 11:34 23.02.2023)
 
Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Самарой выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Самарской области выросло до 11 человек

© UEFA Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областиДТП в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 "Урал" с участием маршрутного автобуса
ДТП в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 Урал с участием маршрутного автобуса - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© UEFA Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
ДТП в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 "Урал" с участием маршрутного автобуса
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 фев - РИА Новости. Пять человек погибли и 11 пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в полиции говорили агентству, что в ДТП погибли пять человек, еще семь человек пострадали.
По данным ГУМВД по Самарской области, авария произошла утром в четверг в Нефтегорском районе на 83-м километре трассы М-5 "Урал": столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук.
"В автобусе было 16 человек, включая водителя. Пять погибших, в том числе одиннадцатилетний мальчик. Один пострадавший человек в тяжелом состоянии, еще 10 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияСамарская областьНефтегорский районСамара
 
 
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