https://ria.ru/20231018/dtp-1903717522.html

Под Воронежем произошло ДТП с автобусом и легковушкой

Под Воронежем произошло ДТП с автобусом и легковушкой - РИА Новости, 18.10.2023

Под Воронежем произошло ДТП с автобусом и легковушкой

Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля под Воронежем, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T23:13

2023-10-18T23:13

2023-10-18T23:13

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воронеж

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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля под Воронежем, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла в 19:55 мск среды в городе Семилуки на улице Ленина. "Местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 102 Семилуки-Воронеж), под управлением 60-летнего жителя Воронежа", - говорится в сообщении. По данным полиции, в момент происшествия в автобусе находились семь пассажиров. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 21093, 20-летняя местная жительница, а также пассажир автобуса-женщина, доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение", - сообщает полиция. Позже, как информирует ГУМВД, позже за медицинской помощью самостоятельно обратились два пассажира автобуса - женщина и несовершеннолетний ребенок.

https://ria.ru/20231018/dtp-1903642851.html

https://ria.ru/20231015/avariya-1902948940.html

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происшествия, воронеж, семилуки, авто