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Под Воронежем произошло ДТП с автобусом и легковушкой - РИА Новости, 18.10.2023
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23:13 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/dtp-1903717522.html
Под Воронежем произошло ДТП с автобусом и легковушкой
Под Воронежем произошло ДТП с автобусом и легковушкой - РИА Новости, 18.10.2023
Под Воронежем произошло ДТП с автобусом и легковушкой
Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля под Воронежем, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T23:13
2023-10-18T23:13
происшествия
воронеж
семилуки
авто
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля под Воронежем, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла в 19:55 мск среды в городе Семилуки на улице Ленина. "Местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 102 Семилуки-Воронеж), под управлением 60-летнего жителя Воронежа", - говорится в сообщении. По данным полиции, в момент происшествия в автобусе находились семь пассажиров. "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 21093, 20-летняя местная жительница, а также пассажир автобуса-женщина, доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение", - сообщает полиция. Позже, как информирует ГУМВД, позже за медицинской помощью самостоятельно обратились два пассажира автобуса - женщина и несовершеннолетний ребенок.
https://ria.ru/20231018/dtp-1903642851.html
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происшествия, воронеж, семилуки, авто
Происшествия, Воронеж, Семилуки, Авто
Под Воронежем произошло ДТП с автобусом и легковушкой

Под Воронежем в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля под Воронежем, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла в 19:55 мск среды в городе Семилуки на улице Ленина.
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«
"Местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 102 Семилуки-Воронеж), под управлением 60-летнего жителя Воронежа", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в момент происшествия в автобусе находились семь пассажиров.
«
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 21093, 20-летняя местная жительница, а также пассажир автобуса-женщина, доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
Позже, как информирует ГУМВД, позже за медицинской помощью самостоятельно обратились два пассажира автобуса - женщина и несовершеннолетний ребенок.
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ПроисшествияВоронежСемилукиАвто
 
 
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