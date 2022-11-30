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В Астрахани в ДТП с маршруткой и пожарной машиной погиб человек

В Астрахани в ДТП с маршруткой и пожарной машиной погиб человек - РИА Новости, 30.11.2022

В Астрахани в ДТП с маршруткой и пожарной машиной погиб человек

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Трусовском районе Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T20:57

2022-11-30T20:57

2022-11-30T20:57

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Трусовском районе Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.Как ранее сообщало региональное ГУМЧС России, маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас" столкнулись на улице Комсомольская, в районе дома номер 171 в среду вечером."В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, один сотрудник противопожарной службы погиб на месте происшествия", - сказал он. Все пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20221129/avariya-1835149025.html

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область