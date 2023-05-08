https://ria.ru/20230508/dtp-1870492077.html

В Благовещенске 14 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием микроавтобуса

В Благовещенске 14 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием микроавтобуса - РИА Новости, 08.05.2023

В Благовещенске 14 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием микроавтобуса

Следователи проводят проверку по факту аварии рейсового автобуса в Благовещенске, где пострадали 14 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает на РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:17

2023-05-08T17:17

2023-05-08T17:17

происшествия

авто

благовещенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту аварии рейсового автобуса в Благовещенске, где пострадали 14 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает на сайте следственное управление СК РФ по Амурской области. Как сообщили в УМВД региона, ДТП произошло вечером 8 мая в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого, 22-летний водитель Toyota Prius не имел прав, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ. От удара микроавтобус опрокинулся. В результате автоаварии травмировано 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14-и и 17-лет. Потребовалась помощь медиков. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Спасатели МЧС отключили аккумуляторы обоих машин. "По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, также будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

https://ria.ru/20230507/dtp-1870388627.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, авто, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), амурская область