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В Благовещенске 14 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием микроавтобуса - РИА Новости, 08.05.2023
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17:17 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/dtp-1870492077.html
В Благовещенске 14 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием микроавтобуса
В Благовещенске 14 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием микроавтобуса - РИА Новости, 08.05.2023
В Благовещенске 14 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием микроавтобуса
Следователи проводят проверку по факту аварии рейсового автобуса в Благовещенске, где пострадали 14 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает на РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:17
2023-05-08T17:17
происшествия
авто
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту аварии рейсового автобуса в Благовещенске, где пострадали 14 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает на сайте следственное управление СК РФ по Амурской области. Как сообщили в УМВД региона, ДТП произошло вечером 8 мая в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого, 22-летний водитель Toyota Prius не имел прав, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ. От удара микроавтобус опрокинулся. В результате автоаварии травмировано 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14-и и 17-лет. Потребовалась помощь медиков. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Спасатели МЧС отключили аккумуляторы обоих машин. "По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, также будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.
https://ria.ru/20230507/dtp-1870388627.html
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происшествия, авто, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), амурская область
Происшествия, Авто, Благовещенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Амурская область
В Благовещенске 14 человек пострадали в ДТП с опрокидыванием микроавтобуса

В Благовещенске 14 пассажиров пострадали в ДТП с опрокидыванием рейсового автобуса

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту аварии рейсового автобуса в Благовещенске, где пострадали 14 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает на сайте следственное управление СК РФ по Амурской области.
Как сообщили в УМВД региона, ДТП произошло вечером 8 мая в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого, 22-летний водитель Toyota Prius не имел прав, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ. От удара микроавтобус опрокинулся. В результате автоаварии травмировано 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14-и и 17-лет. Потребовалась помощь медиков.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Спасатели МЧС отключили аккумуляторы обоих машин.
"По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, также будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.
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ПроисшествияАвтоБлаговещенскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Амурская область
 
 
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