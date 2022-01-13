https://ria.ru/20220113/dtp-1767598097.html
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки - РИА Новости, 13.01.2022
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки
, Эдуард Демьянец. Маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили столкнулись в четверг утром на трассе в Саратовской области, в результате три... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:57
2022-01-13T08:57
2022-01-13T09:11
происшествия
саратовская область
энгельсский район
авто
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости., Эдуард Демьянец. Маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили столкнулись в четверг утром на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.ДТП произошло на трассе у села Первомайское Энгельсского района."По предварительным данным, столкнулись три машины: пассажирская "Газель" маршрута 326К, не пострадал никто (в ней), грузовая "Газель" легла на бок, там водитель один был, не пострадал, в Skoda Rapid были пять человек, (из них) трое погибли, двое тяжелых пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что на месте работают экстренные службы.Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД, три автомобиля, данные о водителях которых устанавливаются, столкнулись около 8.30 (7.30 мск), в результате пассажир и две пассажирки автомобиля Skoda Rapid скончались до прибытия скорой помощи, детей среди погибших нет.В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что в результате ДТП пострадали двое мужчин из Skoda Rapid.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220112/dtp-1767434172.html
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происшествия, саратовская область, энгельсский район, авто
08:57 13.01.2022 (обновлено: 09:11 13.01.2022)
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки
Три человека погибли в ДТП с участием маршрутки в Саратовской области