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На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси - РИА Новости, 18.10.2022
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На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси
На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси - РИА Новости, 18.10.2022
На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси
Жертвой ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Новой Москве стал один человек, еще десять пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T09:30
2022-10-18T11:32
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жертвой ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Новой Москве стал один человек, еще десять пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, на 29-м километре Киевского шоссе маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся.Столичная прокуратура в Telegram-канале подтвердила факт гибели одного человека — позже стало известно, что это жительница Московской области, 1987 года рождения. Медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, добавили в ведомстве.По информации ведомства, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Всего в салоне такси находилось семь пассажиров.Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram, что маршрутка № 490, принадлежащая перевозчику из Подмосковья, ехала по маршруту Апрелевка — Саларьево. На месте работают оперативные службы города, туда прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов. Одного из пострадавших доставили в больницу санитарным вертолетом.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
09:30 18.10.2022 (обновлено: 11:32 18.10.2022)
 
На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси

Один человек погиб, девять пострадали в крупном ДТП на Киевском шоссе в Москве

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыДТП на Киевском шоссе в Москве
ДТП на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
ДТП на Киевском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жертвой ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Новой Москве стал один человек, еще десять пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, на 29-м километре Киевского шоссе маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся.

"По предварительным данным, пострадали десять человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

Столичная прокуратура в Telegram-канале подтвердила факт гибели одного человека — позже стало известно, что это жительница Московской области, 1987 года рождения. Медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, добавили в ведомстве.
По информации ведомства, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Всего в салоне такси находилось семь пассажиров.
Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram, что маршрутка № 490, принадлежащая перевозчику из Подмосковья, ехала по маршруту Апрелевка — Саларьево. На месте работают оперативные службы города, туда прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов. Одного из пострадавших доставили в больницу санитарным вертолетом.
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