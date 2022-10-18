https://ria.ru/20221018/dtp-1824783111.html

На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси

На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси - РИА Новости, 18.10.2022

На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси

Жертвой ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Новой Москве стал один человек, еще десять пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:30

2022-10-18T09:30

2022-10-18T11:32

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жертвой ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Новой Москве стал один человек, еще десять пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, на 29-м километре Киевского шоссе маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся.Столичная прокуратура в Telegram-канале подтвердила факт гибели одного человека — позже стало известно, что это жительница Московской области, 1987 года рождения. Медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, добавили в ведомстве.По информации ведомства, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Всего в салоне такси находилось семь пассажиров.Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram, что маршрутка № 490, принадлежащая перевозчику из Подмосковья, ехала по маршруту Апрелевка — Саларьево. На месте работают оперативные службы города, туда прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов. Одного из пострадавших доставили в больницу санитарным вертолетом.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва