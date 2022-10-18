https://ria.ru/20221018/dtp-1824783111.html
На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси
На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси - РИА Новости, 18.10.2022
На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси
Жертвой ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Новой Москве стал один человек, еще десять пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T09:30
2022-10-18T09:30
2022-10-18T11:32
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824784771_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_3b88b6b1cdfec17aa9d4f9bc30abfb05.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жертвой ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Новой Москве стал один человек, еще десять пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, на 29-м километре Киевского шоссе маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся.Столичная прокуратура в Telegram-канале подтвердила факт гибели одного человека — позже стало известно, что это жительница Московской области, 1987 года рождения. Медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, добавили в ведомстве.По информации ведомства, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Всего в салоне такси находилось семь пассажиров.Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram, что маршрутка № 490, принадлежащая перевозчику из Подмосковья, ехала по маршруту Апрелевка — Саларьево. На месте работают оперативные службы города, туда прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов. Одного из пострадавших доставили в больницу санитарным вертолетом.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824784771_105:0:1064:719_1920x0_80_0_0_7019e1a2fdb2a949b62882fbc597d8c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
09:30 18.10.2022 (обновлено: 11:32 18.10.2022)
На Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси
Один человек погиб, девять пострадали в крупном ДТП на Киевском шоссе в Москве
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Жертвой ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Новой Москве стал один человек
, еще десять пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, на 29-м километре Киевского шоссе маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся.
"По предварительным данным, пострадали десять человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.
Столичная прокуратура в Telegram-канале подтвердила факт гибели одного человека — позже стало известно, что это жительница Московской области, 1987 года рождения. Медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, добавили в ведомстве.
По информации ведомства, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Всего в салоне такси находилось семь пассажиров.
Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram
, что маршрутка № 490, принадлежащая перевозчику из Подмосковья, ехала по маршруту Апрелевка — Саларьево. На месте работают оперативные службы города, туда прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов. Одного из пострадавших доставили в больницу санитарным вертолетом.