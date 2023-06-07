https://ria.ru/20230607/dtp-1876619200.html

В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы

В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы - РИА Новости, 07.06.2023

В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы

Мужчину, получившего серьезные травмы в ДТП с двумя маршрутными такси в Иркутской области, доставили в больницу Иркутска санитарной авиацией, медпомощь также... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T07:46

2023-06-07T07:46

2023-06-07T07:46

происшествия

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

минский автомобильный завод

toyota corolla

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ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Мужчину, получившего серьезные травмы в ДТП с двумя маршрутными такси в Иркутской области, доставили в больницу Иркутска санитарной авиацией, медпомощь также потребовалась 12-летнему ребенку, находящемуся в состоянии шока, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Вечером во вторник в Жигаловском районе на 140-м километре автодороги "Жигалово-Казачинское" произошло ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов Toyota Hiace и грузового автомобиля МАЗ. В маршрутных такси находились девять пассажиров, три человека погибли - это водитель и два пассажира микроавтобуса. "Один человек получил серьезные травмы. Бортом санавиации 55-летнего мужчину доставили в Иркутскую областную клиническую больницу. Ему потребовалась помощь нейрохирурга и травматолога. Сейчас состояние пациента - стабильное. Также помощь потребовалась 12-летнему ребенку. Его доставили в Жигаловскую больницу в состоянии шока", - говорится в сообщении. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20230607/tragediya-1876616840.html

https://ria.ru/20230607/pozhar-1876614236.html

иркутская область

иркутск

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происшествия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, минский автомобильный завод, toyota corolla