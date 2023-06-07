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В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы - РИА Новости, 07.06.2023
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07:46 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/dtp-1876619200.html
В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы
В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы - РИА Новости, 07.06.2023
В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы
Мужчину, получившего серьезные травмы в ДТП с двумя маршрутными такси в Иркутской области, доставили в больницу Иркутска санитарной авиацией, медпомощь также... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:46
2023-06-07T07:46
происшествия
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
минский автомобильный завод
toyota corolla
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ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Мужчину, получившего серьезные травмы в ДТП с двумя маршрутными такси в Иркутской области, доставили в больницу Иркутска санитарной авиацией, медпомощь также потребовалась 12-летнему ребенку, находящемуся в состоянии шока, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Вечером во вторник в Жигаловском районе на 140-м километре автодороги "Жигалово-Казачинское" произошло ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов Toyota Hiace и грузового автомобиля МАЗ. В маршрутных такси находились девять пассажиров, три человека погибли - это водитель и два пассажира микроавтобуса. "Один человек получил серьезные травмы. Бортом санавиации 55-летнего мужчину доставили в Иркутскую областную клиническую больницу. Ему потребовалась помощь нейрохирурга и травматолога. Сейчас состояние пациента - стабильное. Также помощь потребовалась 12-летнему ребенку. Его доставили в Жигаловскую больницу в состоянии шока", - говорится в сообщении. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20230607/tragediya-1876616840.html
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происшествия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, минский автомобильный завод, toyota corolla
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Минский автомобильный завод, Toyota Corolla
В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы

Губернатор Приангарья: двух пострадавших в ДТП с маршрутками доставили в больницы

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Мужчину, получившего серьезные травмы в ДТП с двумя маршрутными такси в Иркутской области, доставили в больницу Иркутска санитарной авиацией, медпомощь также потребовалась 12-летнему ребенку, находящемуся в состоянии шока, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Вечером во вторник в Жигаловском районе на 140-м километре автодороги "Жигалово-Казачинское" произошло ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов Toyota Hiace и грузового автомобиля МАЗ. В маршрутных такси находились девять пассажиров, три человека погибли - это водитель и два пассажира микроавтобуса.
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"Один человек получил серьезные травмы. Бортом санавиации 55-летнего мужчину доставили в Иркутскую областную клиническую больницу. Ему потребовалась помощь нейрохирурга и травматолога. Сейчас состояние пациента - стабильное. Также помощь потребовалась 12-летнему ребенку. Его доставили в Жигаловскую больницу в состоянии шока", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.
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ПроисшествияИркутская областьИркутскИгорь КобзевМинский автомобильный заводToyota Corolla
 
 
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