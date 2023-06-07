https://ria.ru/20230607/dtp-1876619200.html
В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы
В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы - РИА Новости, 07.06.2023
В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы
Мужчину, получившего серьезные травмы в ДТП с двумя маршрутными такси в Иркутской области, доставили в больницу Иркутска санитарной авиацией, медпомощь также... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:46
2023-06-07T07:46
2023-06-07T07:46
происшествия
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
минский автомобильный завод
toyota corolla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Мужчину, получившего серьезные травмы в ДТП с двумя маршрутными такси в Иркутской области, доставили в больницу Иркутска санитарной авиацией, медпомощь также потребовалась 12-летнему ребенку, находящемуся в состоянии шока, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Вечером во вторник в Жигаловском районе на 140-м километре автодороги "Жигалово-Казачинское" произошло ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов Toyota Hiace и грузового автомобиля МАЗ. В маршрутных такси находились девять пассажиров, три человека погибли - это водитель и два пассажира микроавтобуса. "Один человек получил серьезные травмы. Бортом санавиации 55-летнего мужчину доставили в Иркутскую областную клиническую больницу. Ему потребовалась помощь нейрохирурга и травматолога. Сейчас состояние пациента - стабильное. Также помощь потребовалась 12-летнему ребенку. Его доставили в Жигаловскую больницу в состоянии шока", - говорится в сообщении. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20230607/tragediya-1876616840.html
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876614236.html
иркутская область
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, минский автомобильный завод, toyota corolla
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Минский автомобильный завод, Toyota Corolla
В Приангарье двух пострадавших в ДТП доставили в больницы
Губернатор Приангарья: двух пострадавших в ДТП с маршрутками доставили в больницы