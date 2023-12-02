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После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек - РИА Новости, 02.12.2023
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек
Пяти пассажирам маршрутки оказали помощь на месте, еще пять человек госпитализированы в больницу после столкновения маршрутного транспорта с грузовиком в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:46
2023-12-02T20:46
2023-12-02T20:46
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Пяти пассажирам маршрутки оказали помощь на месте, еще пять человек госпитализированы в больницу после столкновения маршрутного транспорта с грузовиком в Саратове, сообщили РИА Новости в правительстве Саратовской области. По данным Госавтоинспекции в Саратове, авария произошла в 19.00 мск на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове. Маршрутка Isuzu под управлением водителя 1964 года рождения столкнулась с припаркованным грузовиком Scania, на момент аварии его водитель отсутствовал. "По информации на данный момент, 10 человек пострадали. Пяти оказана помощь на месте, остальные доставлены в больницу. Тяжелых травм нет", - сообщили в региональном правительстве. На месте аварии работают все необходимые оперативные службы — скорая помощь, центр медицины катастроф, служба спасения и ГИБДД.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
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происшествия, саратов, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек
После ДТП с маршруткой в Саратове госпитализировали пятерых человек
САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Пяти пассажирам маршрутки оказали помощь на месте, еще пять человек госпитализированы в больницу после столкновения маршрутного транспорта с грузовиком в Саратове, сообщили РИА Новости в правительстве Саратовской области.
По данным Госавтоинспекции в Саратове, авария произошла в 19.00 мск на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове. Маршрутка Isuzu под управлением водителя 1964 года рождения столкнулась с припаркованным грузовиком Scania, на момент аварии его водитель отсутствовал.
"По информации на данный момент, 10 человек пострадали. Пяти оказана помощь на месте, остальные доставлены в больницу. Тяжелых травм нет", - сообщили в региональном правительстве.
На месте аварии работают все необходимые оперативные службы — скорая помощь, центр медицины катастроф, служба спасения и ГИБДД
.
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