Рейтинг@Mail.ru
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/avariya-1913381969.html
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек - РИА Новости, 02.12.2023
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек
Пяти пассажирам маршрутки оказали помощь на месте, еще пять человек госпитализированы в больницу после столкновения маршрутного транспорта с грузовиком в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:46
2023-12-02T20:46
происшествия
саратов
саратовская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717141_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e431ce6776aba7fe6446048e6bfa7806.jpg
САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Пяти пассажирам маршрутки оказали помощь на месте, еще пять человек госпитализированы в больницу после столкновения маршрутного транспорта с грузовиком в Саратове, сообщили РИА Новости в правительстве Саратовской области. По данным Госавтоинспекции в Саратове, авария произошла в 19.00 мск на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове. Маршрутка Isuzu под управлением водителя 1964 года рождения столкнулась с припаркованным грузовиком Scania, на момент аварии его водитель отсутствовал. "По информации на данный момент, 10 человек пострадали. Пяти оказана помощь на месте, остальные доставлены в больницу. Тяжелых травм нет", - сообщили в региональном правительстве. На месте аварии работают все необходимые оперативные службы — скорая помощь, центр медицины катастроф, служба спасения и ГИБДД.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717141_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c412db8b06160c5c5600adcbea372031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек

После ДТП с маршруткой в Саратове госпитализировали пятерых человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Пяти пассажирам маршрутки оказали помощь на месте, еще пять человек госпитализированы в больницу после столкновения маршрутного транспорта с грузовиком в Саратове, сообщили РИА Новости в правительстве Саратовской области.
По данным Госавтоинспекции в Саратове, авария произошла в 19.00 мск на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове. Маршрутка Isuzu под управлением водителя 1964 года рождения столкнулась с припаркованным грузовиком Scania, на момент аварии его водитель отсутствовал.
"По информации на данный момент, 10 человек пострадали. Пяти оказана помощь на месте, остальные доставлены в больницу. Тяжелых травм нет", - сообщили в региональном правительстве.
На месте аварии работают все необходимые оперативные службы — скорая помощь, центр медицины катастроф, служба спасения и ГИБДД.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
31 мая, 17:55
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала