https://ria.ru/20221024/dtp-1826207270.html

Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух

Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух - РИА Новости, 24.10.2022

Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух

Два пассажира маршрутного такси погибли после ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщило региональное следственное управление. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:21

2022-10-24T11:21

2022-10-24T11:57

происшествия

лодейнопольский район

ленинградская область

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826210043_0:156:781:595_1920x0_80_0_0_e480203cc6d6327f45173be28cf266f5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Два пассажира маршрутного такси погибли после ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщило региональное следственное управление.Ранее прокуратура Ленобласти сообщала, что авария произошла около 5.40 мск на автодороге Р-21 Петербург – Мурманск. Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, поскольку водитель, по предварительным данным, не справился с управлением. Как информировало надзорное ведомство, в результате аварии 1 человек погиб на месте происшествия, еще 6 пострадали."Утром 24 октября… на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе… произошло ДТП с участием маршрутного такси, в котором находилось 18 пассажиров и 1 водитель… По предварительным данным, в результате ДТП госпитализированы шестеро пассажиров, двое из которых скончались", - говорится в сообщении.СУСК по Ленобласти организовал доследственную проверку по факту дорожной аварии.

https://ria.ru/20221021/dtp-1825666913.html

лодейнопольский район

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лодейнопольский район, ленинградская область, санкт-петербург