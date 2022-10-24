11:21 24.10.2022 (обновлено: 11:57 24.10.2022)
Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух
СУСК: число погибших в ДТП с маршруткой в Ленинградской области достигло двух
© Фото : Главное управление МЧС России по Ленинградской областиСотрудник МЧС на месте ДТП в Лодейнопольском районе
© Фото : Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Сотрудник МЧС на месте ДТП в Лодейнопольском районе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Два пассажира маршрутного такси погибли после ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщило региональное следственное управление.
Ранее прокуратура Ленобласти сообщала, что авария произошла около 5.40 мск на автодороге Р-21 Петербург – Мурманск. Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, поскольку водитель, по предварительным данным, не справился с управлением. Как информировало надзорное ведомство, в результате аварии 1 человек погиб на месте происшествия, еще 6 пострадали.
"Утром 24 октября… на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе… произошло ДТП с участием маршрутного такси, в котором находилось 18 пассажиров и 1 водитель… По предварительным данным, в результате ДТП госпитализированы шестеро пассажиров, двое из которых скончались", - говорится в сообщении.
СУСК по Ленобласти организовал доследственную проверку по факту дорожной аварии.
21 октября, 14:02В Московской области ищут скрывшегося с места ДТП водителя Porsche