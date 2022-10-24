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Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух - РИА Новости, 24.10.2022
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Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух
Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух - РИА Новости, 24.10.2022
Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух
Два пассажира маршрутного такси погибли после ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщило региональное следственное управление. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:21
2022-10-24T11:57
происшествия
лодейнопольский район
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Два пассажира маршрутного такси погибли после ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщило региональное следственное управление.Ранее прокуратура Ленобласти сообщала, что авария произошла около 5.40 мск на автодороге Р-21 Петербург – Мурманск. Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, поскольку водитель, по предварительным данным, не справился с управлением. Как информировало надзорное ведомство, в результате аварии 1 человек погиб на месте происшествия, еще 6 пострадали."Утром 24 октября… на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе… произошло ДТП с участием маршрутного такси, в котором находилось 18 пассажиров и 1 водитель… По предварительным данным, в результате ДТП госпитализированы шестеро пассажиров, двое из которых скончались", - говорится в сообщении.СУСК по Ленобласти организовал доследственную проверку по факту дорожной аварии.
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лодейнопольский район
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происшествия, лодейнопольский район, ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Лодейнопольский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург
11:21 24.10.2022 (обновлено: 11:57 24.10.2022)
 
Число погибших в ДТП в Ленинградской области достигло двух

СУСК: число погибших в ДТП с маршруткой в Ленинградской области достигло двух

© Фото : Главное управление МЧС России по Ленинградской областиСотрудник МЧС на месте ДТП в Лодейнопольском районе
Сотрудник МЧС на месте ДТП в Лодейнопольском районе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Сотрудник МЧС на месте ДТП в Лодейнопольском районе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Два пассажира маршрутного такси погибли после ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщило региональное следственное управление.
Ранее прокуратура Ленобласти сообщала, что авария произошла около 5.40 мск на автодороге Р-21 ПетербургМурманск. Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, поскольку водитель, по предварительным данным, не справился с управлением. Как информировало надзорное ведомство, в результате аварии 1 человек погиб на месте происшествия, еще 6 пострадали.
"Утром 24 октября… на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе… произошло ДТП с участием маршрутного такси, в котором находилось 18 пассажиров и 1 водитель… По предварительным данным, в результате ДТП госпитализированы шестеро пассажиров, двое из которых скончались", - говорится в сообщении.
СУСК по Ленобласти организовал доследственную проверку по факту дорожной аварии.
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ПроисшествияЛодейнопольский районЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
 
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