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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове - РИА Новости, 15.09.2023
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21:14 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/dtp-1896632424.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове - РИА Новости, 15.09.2023
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове
Саратовский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
2023-09-15T21:14
2023-09-15T21:14
происшествия
саратов
олег костин (пловец)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее в ГИБДД сообщили, что микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 46А, врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, в больницу доставили восемь пассажиров, водитель не пострадал. По данным правительства региона, семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации. По информации СК, среди пострадавших один несовершеннолетний. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что одной из версий причин ДТП является неисправность тормозов. "В результате аварии пострадали восемь человек. Семеро из них были доставлены в лечебные учреждения города, четверо из которых в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в профильные отделения больницы. Один пассажир в тяжелом состоянии направлен в реанимационное отделение. Двое пострадавших после проведения диагностических мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир отказался от госпитализации на месте. Всем находящимся на стационарном лечении необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - написал Костин. В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили журналистам, что из больницы после осмотра отпустили мальчика 2007 года рождения и мужчину 1979 года рождения.
https://ria.ru/20230719/avariya-1885162742.html
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происшествия, саратов, олег костин (пловец), следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Олег Костин (пловец), Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове

Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове находится в реанимации

© ГИБДД по Саратовской областиДТП с участием маршрутке на улице 50 лет Октября в Саратове
ДТП с участием маршрутке на улице 50 лет Октября в Саратове
© ГИБДД по Саратовской области
ДТП с участием маршрутке на улице 50 лет Октября в Саратове
Читать ria.ru в
Саратовский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
Ранее в ГИБДД сообщили, что микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 46А, врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, в больницу доставили восемь пассажиров, водитель не пострадал. По данным правительства региона, семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации. По информации СК, среди пострадавших один несовершеннолетний. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что одной из версий причин ДТП является неисправность тормозов.
«
"В результате аварии пострадали восемь человек. Семеро из них были доставлены в лечебные учреждения города, четверо из которых в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в профильные отделения больницы. Один пассажир в тяжелом состоянии направлен в реанимационное отделение. Двое пострадавших после проведения диагностических мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир отказался от госпитализации на месте. Всем находящимся на стационарном лечении необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - написал Костин.
В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили журналистам, что из больницы после осмотра отпустили мальчика 2007 года рождения и мужчину 1979 года рождения.
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ПроисшествияСаратовОлег Костин (пловец)Следственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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