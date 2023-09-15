В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове
Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове находится в реанимации
© ГИБДД по Саратовской областиДТП с участием маршрутке на улице 50 лет Октября в Саратове
© ГИБДД по Саратовской области
ДТП с участием маршрутке на улице 50 лет Октября в Саратове
Саратовский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
Ранее в ГИБДД сообщили, что микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 46А, врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, в больницу доставили восемь пассажиров, водитель не пострадал. По данным правительства региона, семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации. По информации СК, среди пострадавших один несовершеннолетний. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что одной из версий причин ДТП является неисправность тормозов.
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"В результате аварии пострадали восемь человек. Семеро из них были доставлены в лечебные учреждения города, четверо из которых в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в профильные отделения больницы. Один пассажир в тяжелом состоянии направлен в реанимационное отделение. Двое пострадавших после проведения диагностических мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир отказался от госпитализации на месте. Всем находящимся на стационарном лечении необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - написал Костин.
В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили журналистам, что из больницы после осмотра отпустили мальчика 2007 года рождения и мужчину 1979 года рождения.