https://ria.ru/20230915/dtp-1896632424.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове - РИА Новости, 15.09.2023

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове

Саратовский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

2023-09-15T21:14

2023-09-15T21:14

2023-09-15T21:14

происшествия

саратов

олег костин (пловец)

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее в ГИБДД сообщили, что микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 46А, врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, в больницу доставили восемь пассажиров, водитель не пострадал. По данным правительства региона, семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации. По информации СК, среди пострадавших один несовершеннолетний. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что одной из версий причин ДТП является неисправность тормозов. "В результате аварии пострадали восемь человек. Семеро из них были доставлены в лечебные учреждения города, четверо из которых в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в профильные отделения больницы. Один пассажир в тяжелом состоянии направлен в реанимационное отделение. Двое пострадавших после проведения диагностических мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир отказался от госпитализации на месте. Всем находящимся на стационарном лечении необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - написал Костин. В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили журналистам, что из больницы после осмотра отпустили мальчика 2007 года рождения и мужчину 1979 года рождения.

https://ria.ru/20230719/avariya-1885162742.html

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, олег костин (пловец), следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф