https://ria.ru/20230531/dtp-1875364478.html

В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой, есть погибшие

В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 31.05.2023

В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой, есть погибшие

Два человека погибли, 12 доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:32

2023-05-31T16:32

2023-05-31T16:47

происшествия

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Два человека погибли, 12 доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ в Telegram-канале. "В 15.00 мск в среду поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 35-м километре федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус. Между городом Тырныауз и селением Бедык столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, в ЦРБ Эльбрусского района для осмотра доставлены 12 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Газель" следовала по маршруту Нальчик-Тырныауз. "Автодорога не перекрывалась, открыта в обоих направлениях. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району", - отмечает ведомство.В региональном МВД сообщили, что в аварии пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

эльбрусский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)