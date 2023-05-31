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В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 31.05.2023
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16:32 31.05.2023 (обновлено: 16:47 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/dtp-1875364478.html
В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой, есть погибшие
В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 31.05.2023
В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой, есть погибшие
Два человека погибли, 12 доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:32
2023-05-31T16:47
происшествия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Два человека погибли, 12 доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ в Telegram-канале. "В 15.00 мск в среду поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 35-м километре федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус. Между городом Тырныауз и селением Бедык столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, в ЦРБ Эльбрусского района для осмотра доставлены 12 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Газель" следовала по маршруту Нальчик-Тырныауз. "Автодорога не перекрывалась, открыта в обоих направлениях. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району", - отмечает ведомство.В региональном МВД сообщили, что в аварии пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
эльбрусский район
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происшествия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой, есть погибшие

Два человека погибли, 12 доставлены в больницу после ДТП с участием маршрутки в КБР

© Фото : официальный канал ГУ МЧС России по КБР в TelegramДТП на автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус
ДТП на автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : официальный канал ГУ МЧС России по КБР в Telegram
ДТП на автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Два человека погибли, 12 доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"В 15.00 мск в среду поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 35-м километре федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус. Между городом Тырныауз и селением Бедык столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, в ЦРБ Эльбрусского района для осмотра доставлены 12 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Газель" следовала по маршруту Нальчик-Тырныауз.
"Автодорога не перекрывалась, открыта в обоих направлениях. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району", - отмечает ведомство.
В региональном МВД сообщили, что в аварии пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
25 января, 20:12
 
ПроисшествияЭльбрусский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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