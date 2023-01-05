https://ria.ru/20230105/dtp-1843139118.html

В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек

В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек - РИА Новости, 05.01.2023

В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек

Один человек погиб и 9 получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарском районе, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:58

2023-01-05T12:58

2023-01-05T13:45

происшествия

авто

чебоксарский район

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 9 получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарском районе, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. Авария произошла 5 января в 10.17 между поселком Ишлеи и деревней Чиганары. "По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, следовавший из села Красноармейское в Чебоксары. В ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля. Женщина-водитель и четверо пассажиров иномарки, в том числе 3 несовершеннолетних, получили травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 10 человек, четверым понадобилась медицинская помощь. "На месте работают сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике. Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших уточняется", - подчеркивается в сообщении. Как сообщает следственное управление СКР по Чувашии, по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится доследственная проверка. "Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана надлежащая правовая оценка причинам произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщает региональный СУСК.

https://ria.ru/20221216/dtp-1839079375.html

https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html

чебоксарский район

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, авто, чебоксарский район, чебоксары, чувашская республика (чувашия), гибдд мвд рф