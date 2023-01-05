Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230105/dtp-1843139118.html
В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек
В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек - РИА Новости, 05.01.2023
В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек
Один человек погиб и 9 получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарском районе, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:58
2023-01-05T13:45
происшествия
авто
чебоксарский район
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843143659_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_c638d3a8a65aa111d9b2de1a4e73d847.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 9 получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарском районе, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. Авария произошла 5 января в 10.17 между поселком Ишлеи и деревней Чиганары. "По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, следовавший из села Красноармейское в Чебоксары. В ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля. Женщина-водитель и четверо пассажиров иномарки, в том числе 3 несовершеннолетних, получили травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 10 человек, четверым понадобилась медицинская помощь. "На месте работают сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике. Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших уточняется", - подчеркивается в сообщении. Как сообщает следственное управление СКР по Чувашии, по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится доследственная проверка. "Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана надлежащая правовая оценка причинам произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщает региональный СУСК.
https://ria.ru/20221216/dtp-1839079375.html
https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html
чебоксарский район
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843143659_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_98774c8214f0d3ac471b0064aae86baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, чебоксарский район, чебоксары, чувашская республика (чувашия), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Чебоксарский район, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия), ГИБДД МВД РФ
12:58 05.01.2023 (обновлено: 13:45 05.01.2023)
 
В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек

В Чувашии в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем девять человек пострадали, один погиб

© Фото : ГУ МВД по Чувашской РеспубликеДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Чувашии
ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Чувашии - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : ГУ МВД по Чувашской Республике
ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 9 получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарском районе, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Авария произошла 5 января в 10.17 между поселком Ишлеи и деревней Чиганары.
Перевернувшийся автобус, который перевозил вахтовиков компании Амур минералс, в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 10:42
Крупные ДТП с автобусами, перевозившими рабочих, в России
"По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, следовавший из села Красноармейское в Чебоксары. В ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля. Женщина-водитель и четверо пассажиров иномарки, в том числе 3 несовершеннолетних, получили травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 10 человек, четверым понадобилась медицинская помощь.
"На месте работают сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике. Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших уточняется", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщает следственное управление СКР по Чувашии, по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится доследственная проверка. "Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана надлежащая правовая оценка причинам произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщает региональный СУСК.
ДТП на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября 2022, 11:01
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияАвтоЧебоксарский районЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала