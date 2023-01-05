12:58 05.01.2023 (обновлено: 13:45 05.01.2023)
В Чувашии столкнулись маршрутка и легковое авто, погиб человек
В Чувашии в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем девять человек пострадали, один погиб
ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 9 получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарском районе, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Авария произошла 5 января в 10.17 между поселком Ишлеи и деревней Чиганары.
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"По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, следовавший из села Красноармейское в Чебоксары. В ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля. Женщина-водитель и четверо пассажиров иномарки, в том числе 3 несовершеннолетних, получили травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 10 человек, четверым понадобилась медицинская помощь.
"На месте работают сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике. Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших уточняется", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщает следственное управление СКР по Чувашии, по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится доследственная проверка. "Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана надлежащая правовая оценка причинам произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщает региональный СУСК.
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