https://ria.ru/20220815/dtp-1809681279.html

В ДТП с маршруткой в Чебоксарах пострадали 11 человек

В ДТП с маршруткой в Чебоксарах пострадали 11 человек - РИА Новости, 15.08.2022

В ДТП с маршруткой в Чебоксарах пострадали 11 человек

Количество пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Чебоксарах возросло до 11 человек, сообщила пресс-служба МВД Чувашии. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:15

2022-08-15T13:15

2022-08-15T13:17

происшествия

чебоксары

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Чебоксарах возросло до 11 человек, сообщила пресс-служба МВД Чувашии.Ранее сообщалось, что при столкновении маршрутки со стоявшим на дороге грузовиком с полуприцепом пострадали 4 пассажира микроавтобуса.ДТП произошло в понедельник около 6.40 возле остановки общественного транспорта по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. Водитель микроавтобуса Ford Transit маршрута "Чебоксары-Новочебоксарск" совершил наезд на стоявшую фуру. По предварительным данным, в аварии пострадали четверо пассажиров микроавтобуса, они доставлены в медицинское учреждение."По данным Госавтоинспекции, в салоне маршрутки в момент аварии находилось 24 человека, в настоящее время известно об 11 пострадавших, один из которых госпитализирован: это 62-летняя жительница Чебоксар, получившая переломы. Другие пассажиры после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что водитель маршрутки был трезв, обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудниками ГИБДД был также составлен материал в отношении водителя фуры за остановку на полосе для маршрутных транспортных средств (статья 12.17 прим.1 КоАП РФ)."По факту ДТП с участием маршрутного автобуса в Чебоксарах организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка причинам произошедшего. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20220804/dtp-1807247481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чебоксары, дтп