https://ria.ru/20230505/postradavshie-1870067575.html

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до 15 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до 15 человек - РИА Новости, 05.05.2023

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до 15 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе составляет 15 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале МВД Севастополя. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:48

2023-05-05T20:48

2023-05-05T21:01

происшествия

авто

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе составляет 15 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале МВД Севастополя. Ранее губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что маршрутка врезалась в дерево, пострадали 12 человек, среди которых два подростка. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутки, двое из них – дети", - говорится в сообщении. ДТП, по данным полиции, произошло около 18:30 в районе дома 18а по улице Брестской: 36-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр перестроения, не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes под управлением 55-летнего водителя. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на дерево и перевернулась, сообщили в полиции.

https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html

севастополь

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происшествия, авто, севастополь, михаил развожаев