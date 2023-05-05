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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до 15 человек - РИА Новости, 05.05.2023
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20:48 05.05.2023 (обновлено: 21:01 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/postradavshie-1870067575.html
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до 15 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до 15 человек - РИА Новости, 05.05.2023
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до 15 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе составляет 15 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале МВД Севастополя. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:48
2023-05-05T21:01
происшествия
авто
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе составляет 15 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале МВД Севастополя. Ранее губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что маршрутка врезалась в дерево, пострадали 12 человек, среди которых два подростка. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутки, двое из них – дети", - говорится в сообщении. ДТП, по данным полиции, произошло около 18:30 в районе дома 18а по улице Брестской: 36-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр перестроения, не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes под управлением 55-летнего водителя. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на дерево и перевернулась, сообщили в полиции.
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происшествия, авто, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Авто, Севастополь, Михаил Развожаев
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до 15 человек

Полиция Севастополя сообщила о 15 пострадавших в ДТП с маршруткой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Севастополе составляет 15 человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале МВД Севастополя.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что маршрутка врезалась в дерево, пострадали 12 человек, среди которых два подростка.
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутки, двое из них – дети", - говорится в сообщении.
ДТП, по данным полиции, произошло около 18:30 в районе дома 18а по улице Брестской: 36-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр перестроения, не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes под управлением 55-летнего водителя. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на дерево и перевернулась, сообщили в полиции.
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ПроисшествияАвтоСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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