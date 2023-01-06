https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html

СК возбудит дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек

СК возбудит дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек - РИА Новости, 06.01.2023

СК возбудит дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб один и ранены 9 человек, среди которых... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:31

2023-01-06T15:31

2023-01-06T15:31

происшествия

александр бастрыкин

россия

чебоксарский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб один и ранены 9 человек, среди которых несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале СК России. ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарском районе произошло 5 января в 10.17 между поселком Ишлеи и деревней Чиганары. Один человек погиб, еще девять получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. Проведена доследственная проверка. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Чувашии, в котором погибла женщина и получили травмы несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230105/avariya-1843177971.html

россия

чебоксарский район

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Евгения Нефедова

происшествия, александр бастрыкин, россия, чебоксарский район, следственный комитет россии (ск рф)