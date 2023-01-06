https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html
СК возбудит дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек
СК возбудит дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек - РИА Новости, 06.01.2023
СК возбудит дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб один и ранены 9 человек, среди которых... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:31
2023-01-06T15:31
2023-01-06T15:31
происшествия
александр бастрыкин
россия
чебоксарский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб один и ранены 9 человек, среди которых несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале СК России. ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарском районе произошло 5 января в 10.17 между поселком Ишлеи и деревней Чиганары. Один человек погиб, еще девять получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. Проведена доследственная проверка. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Чувашии, в котором погибла женщина и получили травмы несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230105/avariya-1843177971.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, чебоксарский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Чебоксарский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек
Бастрыкин поручил СК возбудить дело после ДТП с маршруткой в Чувашии, где погиб человек