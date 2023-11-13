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В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек - РИА Новости, 13.11.2023
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15:35 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/dtp-1909163811.html
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек - РИА Новости, 13.11.2023
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
Пассажирский маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Свободном, в результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе двое детей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:35
2023-11-13T15:35
происшествия
авто
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя - РИА Новости. Пассажирский маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Свободном, в результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе двое детей, сообщает прокуратура Приамурья. По данным надзорного ведомства, авария произошла днем в понедельник на автомосту по улице Михайло-Чесноковского. Водитель автобуса Hyundai, следующего по маршруту № 43 общественного транспорта, допустил столкновение со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник", уточнили в прокуратуре. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 пассажиров автобуса, среди которых несовершеннолетние дети 2012 и 2010 годов рождения", - говорится в сообщении. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Свободненская городская прокуратура ведет проверку исполнения законодательства по организации перевозок, в том числе - меры по безопасности пассажиров, прохождение предрейсового медицинского освидетельствования водителя и готовности транспортного средства к эксплуатации.
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек

Прокуратура: в Приамурье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя - РИА Новости. Пассажирский маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Свободном, в результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе двое детей, сообщает прокуратура Приамурья.
По данным надзорного ведомства, авария произошла днем в понедельник на автомосту по улице Михайло-Чесноковского. Водитель автобуса Hyundai, следующего по маршруту № 43 общественного транспорта, допустил столкновение со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник", уточнили в прокуратуре.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 пассажиров автобуса, среди которых несовершеннолетние дети 2012 и 2010 годов рождения", - говорится в сообщении.
В обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Свободненская городская прокуратура ведет проверку исполнения законодательства по организации перевозок, в том числе - меры по безопасности пассажиров, прохождение предрейсового медицинского освидетельствования водителя и готовности транспортного средства к эксплуатации.
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