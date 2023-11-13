https://ria.ru/20231113/dtp-1909163811.html

В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек

В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек - РИА Новости, 13.11.2023

В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек

Пассажирский маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Свободном, в результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе двое детей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:35

2023-11-13T15:35

2023-11-13T15:35

происшествия

авто

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя - РИА Новости. Пассажирский маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Свободном, в результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе двое детей, сообщает прокуратура Приамурья. По данным надзорного ведомства, авария произошла днем в понедельник на автомосту по улице Михайло-Чесноковского. Водитель автобуса Hyundai, следующего по маршруту № 43 общественного транспорта, допустил столкновение со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник", уточнили в прокуратуре. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 пассажиров автобуса, среди которых несовершеннолетние дети 2012 и 2010 годов рождения", - говорится в сообщении. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Свободненская городская прокуратура ведет проверку исполнения законодательства по организации перевозок, в том числе - меры по безопасности пассажиров, прохождение предрейсового медицинского освидетельствования водителя и готовности транспортного средства к эксплуатации.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто