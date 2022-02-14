https://ria.ru/20220214/dtp-1772637612.html
В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 14.02.2022
В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с участием рейсового микроавтобуса и автомобиля на трассе в Могойтуйском районе Забайкалья, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:11
2022-02-14T09:11
2022-02-14T09:11
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ЧИТА, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с участием рейсового микроавтобуса и автомобиля на трассе в Могойтуйском районе Забайкалья, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края."В ДТП недалеко от поселка Могойтуй пострадали 11 человек. Один - смерть на месте, девять доставлены в Агинскую центральную районную больницу, в том числе один ребенок. Он после осмотра специалистами направлен на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное. Восемь с различными травмами госпитализированы, проходят все необходимые обследования для выбора алгоритма лечения. Один пострадавший от госпитализации отказался", - уточнили в пресс-службе.По данным УМВД по Забайкалью, водитель машины Subaru Legacy не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat, который двигался по маршруту Забайкальск - Чита. В салоне микроавтобуса находились восемь человек, их и водителя доставили в районную больницу для обследования. Среди пассажиров был семилетний ребенок.На месте ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Водитель иномарки также доставлен в лечебное учреждение.
https://ria.ru/20220212/dtp-1772499285.html
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происшествия, чита
В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб, десять пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Забайкалье