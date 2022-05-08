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В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек - РИА Новости, 08.05.2022
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В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек
В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек - РИА Новости, 08.05.2022
В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек
Микроавтобус, в котором ехали 15 пассажиров, опрокинулся на автодороге в Челябинской области вечером 7 мая, в результате ДТП погиб один пассажир, еще четверо... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:34
2022-05-08T13:04
происшествия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Микроавтобус, в котором ехали 15 пассажиров, опрокинулся на автодороге в Челябинской области вечером 7 мая, в результате ДТП погиб один пассажир, еще четверо госпитализированы, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.По данным пресс-службы, ДТП произошло 7 мая в 23.10 (21.10 мск) с участием микроавтобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Златоуст, в котором передвигались 15 пассажиров, на автодороге "Миасс – Карабаш"."Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, мужчина 1964 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна при крутом повороте с последующим опрокидыванием автомашины. В результате происшествия пострадало пять человек: четыре человека с различными травмами госпитализированы, один пассажир, мужчина 1968 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.Все обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет пресс-служба.
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происшествия, челябинская область
07:34 08.05.2022 (обновлено: 13:04 08.05.2022)
 
В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек

На автодороге в Челябинской области опрокинулся микроавтобус, один человек погиб

© Фото : Поисково-спасательная служба Челябинской областиНа автодороге Миасс-Карабаш в Челябинской области опрокинулся автобус с футбольными болельщиками
На автодороге Миасс-Карабаш в Челябинской области опрокинулся автобус с футбольными болельщиками - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : Поисково-спасательная служба Челябинской области
На автодороге Миасс-Карабаш в Челябинской области опрокинулся автобус с футбольными болельщиками
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Микроавтобус, в котором ехали 15 пассажиров, опрокинулся на автодороге в Челябинской области вечером 7 мая, в результате ДТП погиб один пассажир, еще четверо госпитализированы, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 7 мая в 23.10 (21.10 мск) с участием микроавтобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Златоуст, в котором передвигались 15 пассажиров, на автодороге "Миасс – Карабаш".
"Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, мужчина 1964 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна при крутом повороте с последующим опрокидыванием автомашины. В результате происшествия пострадало пять человек: четыре человека с различными травмами госпитализированы, один пассажир, мужчина 1968 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет пресс-служба.
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ПроисшествияЧелябинская область
 
 
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