https://ria.ru/20220508/dtp-1787462765.html
В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек
В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек - РИА Новости, 08.05.2022
В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек
Микроавтобус, в котором ехали 15 пассажиров, опрокинулся на автодороге в Челябинской области вечером 7 мая, в результате ДТП погиб один пассажир, еще четверо... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:34
2022-05-08T07:34
2022-05-08T13:04
происшествия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Микроавтобус, в котором ехали 15 пассажиров, опрокинулся на автодороге в Челябинской области вечером 7 мая, в результате ДТП погиб один пассажир, еще четверо госпитализированы, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.По данным пресс-службы, ДТП произошло 7 мая в 23.10 (21.10 мск) с участием микроавтобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Златоуст, в котором передвигались 15 пассажиров, на автодороге "Миасс – Карабаш"."Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, мужчина 1964 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна при крутом повороте с последующим опрокидыванием автомашины. В результате происшествия пострадало пять человек: четыре человека с различными травмами госпитализированы, один пассажир, мужчина 1968 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.Все обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220506/dtp-1787125193.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинская область
07:34 08.05.2022 (обновлено: 13:04 08.05.2022)
В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек
На автодороге в Челябинской области опрокинулся микроавтобус, один человек погиб
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Микроавтобус, в котором ехали 15 пассажиров, опрокинулся на автодороге в Челябинской области вечером 7 мая, в результате ДТП погиб один пассажир, еще четверо госпитализированы, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 7 мая в 23.10 (21.10 мск) с участием микроавтобуса, следовавшего из Екатеринбурга
в Златоуст
, в котором передвигались 15 пассажиров, на автодороге "Миасс – Карабаш".
"Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, мужчина 1964 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна при крутом повороте с последующим опрокидыванием автомашины. В результате происшествия пострадало пять человек: четыре человека с различными травмами госпитализированы, один пассажир, мужчина 1968 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет пресс-служба.