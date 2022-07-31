14:20 31.07.2022 (обновлено: 15:36 31.07.2022)
На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек
ГУ МЧС: на Ставрополье в ДТП с участием маршрутки погибли пять человек, среди них ребенок
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краю ДТП на 502 километре автодороги Астрахань — Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краю
ДТП на 502 километре автодороги Астрахань — Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
НАЛЬЧИК, 31 июл — РИА Новости. В Ставропольском крае пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем, сообщило региональное управление МЧС.
"В 13:05 мск на автодороге Астрахань — Ставрополь произошло столкновение, <...> в результате оба автомобиля загорелись. Пять человек погибли, еще пять госпитализированы в Петровскую больницу", — говорится в заявлении.
Позднее прокуратура сообщила, что число жертв ДТП возросло до шести, один из пострадавших умер в больнице.
По данным регионального УГИБДД, пассажирская "Газель" выполняла рейс Малый Барханчак — Ставрополь, когда водитель Chevrolet Cruze совершил обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу.