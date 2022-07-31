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На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек

На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек - РИА Новости, 31.07.2022

На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек

В Ставропольском крае пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем, сообщило региональное... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:20

2022-07-31T14:20

2022-07-31T15:36

происшествия

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НАЛЬЧИК, 31 июл — РИА Новости. В Ставропольском крае пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем, сообщило региональное управление МЧС.Позднее прокуратура сообщила, что число жертв ДТП возросло до шести, один из пострадавших умер в больнице.По данным регионального УГИБДД, пассажирская "Газель" выполняла рейс Малый Барханчак — Ставрополь, когда водитель Chevrolet Cruze совершил обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу.

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