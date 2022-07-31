Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/dtp-1806215448.html
На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек
На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек - РИА Новости, 31.07.2022
На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек
В Ставропольском крае пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем, сообщило региональное... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:20
2022-07-31T15:36
происшествия
россия
ставропольский край
дтп
авто
гу мчс
chevrolet
угибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806219364_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_63de529100befe5c925fe8a1022086b9.jpg
НАЛЬЧИК, 31 июл — РИА Новости. В Ставропольском крае пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем, сообщило региональное управление МЧС.Позднее прокуратура сообщила, что число жертв ДТП возросло до шести, один из пострадавших умер в больнице.По данным регионального УГИБДД, пассажирская "Газель" выполняла рейс Малый Барханчак — Ставрополь, когда водитель Chevrolet Cruze совершил обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу.
https://ria.ru/20220731/dtp-1806161789.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806219364_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_10a0d84b6f7ca5e3c652c7bd15bf0d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ставропольский край, дтп, авто, гу мчс, chevrolet, угибдд
14:20 31.07.2022 (обновлено: 15:36 31.07.2022)
 
На Ставрополье в ДТП с участием маршрутного такси погибли пять человек

ГУ МЧС: на Ставрополье в ДТП с участием маршрутки погибли пять человек, среди них ребенок

© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краю ДТП на 502 километре автодороги Астрахань — Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
 ДТП на 502 километре автодороги Астрахань — Ставрополь с участием маршрутного такси Газель и легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краю
ДТП на 502 километре автодороги Астрахань — Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 31 июл — РИА Новости. В Ставропольском крае пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем, сообщило региональное управление МЧС.

"В 13:05 мск на автодороге Астрахань — Ставрополь произошло столкновение, <...> в результате оба автомобиля загорелись. Пять человек погибли, еще пять госпитализированы в Петровскую больницу", — говорится в заявлении.

Позднее прокуратура сообщила, что число жертв ДТП возросло до шести, один из пострадавших умер в больнице.
По данным регионального УГИБДД, пассажирская "Газель" выполняла рейс Малый Барханчак — Ставрополь, когда водитель Chevrolet Cruze совершил обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу.
ДТП в Приамурье с пятью погибшими - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
04:37
В Приамурье в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек
 
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайДТПАвтоГУ МЧСChevroletУГИБДД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала