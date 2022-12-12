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В Тульской области столкнулись маршрутка и грузовик - РИА Новости, 12.12.2022
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В Тульской области столкнулись маршрутка и грузовик
В Тульской области столкнулись маршрутка и грузовик - РИА Новости, 12.12.2022
В Тульской области столкнулись маршрутка и грузовик
Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Тульской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:05
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происшествия
авто
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Тульской области, сообщает УМВД по региону.ДТП произошло утром в понедельник в Алексинском районе."Произошло столкновение маршрутного транспортного средства Iveco и манипулятора "Камаз"… В результате ДТП водитель маршрутного транспортного средства от полученных травм скончался на месте, шесть пассажиров данного автомобиля получили травмы", - говорится в сообщении. Уточняется, что после столкновения микроавтобус съехал в кювет.Микроавтобус, по данным полиции, перевозил пассажиров по маршруту "Тула-Алексин"."По уточненным данным, причиной ДТП стал сбой в работе одного из аутригеров - фиксирующей опоры манипулятора. По предварительным данным, из-за сбоя опора находилась в выдвинутом состоянии во время движения "Камаза", что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении. Незадолго до столкновения с маршрутным транспортным средством, "Камаз" успел причинить повреждения еще двум автомобилям – Hyundai и "Лада Гранта".В минздраве Тульской области сообщили РИА Новости, что госпитализирован один пациент, он находится в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20221212/dtp-1837956216.html
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происшествия, авто, тульская область
Происшествия, Авто, Тульская область
12:05 12.12.2022 (обновлено: 12:18 12.12.2022)
 
В Тульской области столкнулись маршрутка и грузовик

В Тульской области в ДТП с маршруткой и грузовиком погиб человек, шестеро пострадали

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Тульской области, сообщает УМВД по региону.
ДТП произошло утром в понедельник в Алексинском районе.
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"Произошло столкновение маршрутного транспортного средства Iveco и манипулятора "Камаз"… В результате ДТП водитель маршрутного транспортного средства от полученных травм скончался на месте, шесть пассажиров данного автомобиля получили травмы", - говорится в сообщении. Уточняется, что после столкновения микроавтобус съехал в кювет.
Микроавтобус, по данным полиции, перевозил пассажиров по маршруту "Тула-Алексин".
"По уточненным данным, причиной ДТП стал сбой в работе одного из аутригеров - фиксирующей опоры манипулятора. По предварительным данным, из-за сбоя опора находилась в выдвинутом состоянии во время движения "Камаза", что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении. Незадолго до столкновения с маршрутным транспортным средством, "Камаз" успел причинить повреждения еще двум автомобилям – Hyundai и "Лада Гранта".
В минздраве Тульской области сообщили РИА Новости, что госпитализирован один пациент, он находится в состоянии средней степени тяжести.
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