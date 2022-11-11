https://ria.ru/20221111/dtp-1830684429.html
В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой
В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.11.2022
В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой
Два человека погибли и еще восемь пострадали в Новосибирске в пятницу при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:12
2022-11-11T10:12
2022-11-11T10:28
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и еще восемь пострадали в Новосибирске в пятницу при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила РИА Новости представитель облминздрава.По предварительной информации ГУМВД по Новосибирской области, в пятницу у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля Toyota Corolla. В автомобиле погибли водитель и пассажир.По данным полиции, еще два пассажира легкового автомобиля пострадали, а также пассажиры в маршрутном такси. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.В Новосибирске в пятницу в связи со снегопадом наблюдаются сложные дорожные условия.
https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
10:12 11.11.2022 (обновлено: 10:28 11.11.2022)
В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой
Минздрав сообщил о двух погибших и восьми пострадавших в ДТП с маршруткой в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и еще восемь пострадали в Новосибирске в пятницу при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила РИА Новости представитель облминздрава.
"Два человека погибли, восемь пострадали. Их состояние уточняется", - сказала собеседница агентства.
По предварительной информации ГУМВД по Новосибирской области
, в пятницу у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля Toyota
Corolla. В автомобиле погибли водитель и пассажир.
По данным полиции, еще два пассажира легкового автомобиля пострадали, а также пассажиры в маршрутном такси. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В Новосибирске в пятницу в связи со снегопадом наблюдаются сложные дорожные условия.