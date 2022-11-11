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В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.11.2022
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В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой
В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.11.2022
В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой
Два человека погибли и еще восемь пострадали в Новосибирске в пятницу при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022
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происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и еще восемь пострадали в Новосибирске в пятницу при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила РИА Новости представитель облминздрава.По предварительной информации ГУМВД по Новосибирской области, в пятницу у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля Toyota Corolla. В автомобиле погибли водитель и пассажир.По данным полиции, еще два пассажира легкового автомобиля пострадали, а также пассажиры в маршрутном такси. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.В Новосибирске в пятницу в связи со снегопадом наблюдаются сложные дорожные условия.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
10:12 11.11.2022 (обновлено: 10:28 11.11.2022)
 
В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой

Минздрав сообщил о двух погибших и восьми пострадавших в ДТП с маршруткой в Новосибирске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и еще восемь пострадали в Новосибирске в пятницу при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила РИА Новости представитель облминздрава.
"Два человека погибли, восемь пострадали. Их состояние уточняется", - сказала собеседница агентства.
По предварительной информации ГУМВД по Новосибирской области, в пятницу у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля Toyota Corolla. В автомобиле погибли водитель и пассажир.
По данным полиции, еще два пассажира легкового автомобиля пострадали, а также пассажиры в маршрутном такси. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В Новосибирске в пятницу в связи со снегопадом наблюдаются сложные дорожные условия.
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