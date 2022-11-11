https://ria.ru/20221111/dtp-1830684429.html

В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой

В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.11.2022

В Новосибирске два человека погибли в ДТП с маршруткой

Два человека погибли и еще восемь пострадали в Новосибирске в пятницу при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022

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происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и еще восемь пострадали в Новосибирске в пятницу при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила РИА Новости представитель облминздрава.По предварительной информации ГУМВД по Новосибирской области, в пятницу у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля Toyota Corolla. В автомобиле погибли водитель и пассажир.По данным полиции, еще два пассажира легкового автомобиля пострадали, а также пассажиры в маршрутном такси. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.В Новосибирске в пятницу в связи со снегопадом наблюдаются сложные дорожные условия.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html

новосибирск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск