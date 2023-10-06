https://ria.ru/20231006/dtp-1901072791.html

В Ульяновске произошло ДТП с участием маршрутки и кроссовера

В Ульяновске произошло ДТП с участием маршрутки и кроссовера - РИА Новости, 06.10.2023

В Ульяновске произошло ДТП с участием маршрутки и кроссовера

Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:00

2023-10-06T21:00

2023-10-06T22:04

происшествия

авто

ульяновск

василий зима

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САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Ульяновске, в результате пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе ЧМТ (черепно-мозговыми травмами)", - сказал собеседник агентства, уточнив, что маршрутка и кроссовер столкнулись на улице Урицкого.Как уточнил РИА Новости старший помощник прокурора региона Василий Зима, несовершеннолетних среди пострадавших нет.Прокуратура области в своем Telegram-канале отметила, что проводит проверку по факту ДТП с маршрутным такси на улице Урицкого в Ульяновске, где "пострадали несколько человек".Региональное УМВД России в своем Telegram-канале сообщило, что, предварительно, водитель автобуса не рассчитал безопасную дистанцию, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota Rav4. По данным ведомства, два человека обратились за медицинской помощью после аварии.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

ульяновск

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происшествия, авто, ульяновск, василий зима, россия