https://ria.ru/20230719/avariya-1885179822.html

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок - РИА Новости, 19.07.2023

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок

Ребенок оказался среди пострадавших пассажиров маршрутки, врезавшейся в Саратове в забор, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T22:29

2023-07-19T22:29

2023-07-19T22:29

происшествия

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САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Ребенок оказался среди пострадавших пассажиров маршрутки, врезавшейся в Саратове в забор, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. Ранее в ГИБДД сообщили, что на улице Депутатская в 19.43 (18.43 мск) микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 41, врезался в забор, в результате, по предварительным данным, пять пассажиров попали в больницу, водитель не пострадал. "По предварительным данным... водитель, управляя маршрутным такси 41 в районе остановки "Авангард" возле дома 84А на улице Танкистов в Саратове, не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги и столкновение с забором. В результате дорожной аварии пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура начала проверку в связи с ДТП, в ходе которой проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а "при наличии оснований будут приняты меры реагирования".

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф