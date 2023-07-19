Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/avariya-1885179822.html
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок - РИА Новости, 19.07.2023
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок
Ребенок оказался среди пострадавших пассажиров маршрутки, врезавшейся в Саратове в забор, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:29
2023-07-19T22:29
происшествия
авто
саратов
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Ребенок оказался среди пострадавших пассажиров маршрутки, врезавшейся в Саратове в забор, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. Ранее в ГИБДД сообщили, что на улице Депутатская в 19.43 (18.43 мск) микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 41, врезался в забор, в результате, по предварительным данным, пять пассажиров попали в больницу, водитель не пострадал. "По предварительным данным... водитель, управляя маршрутным такси 41 в районе остановки "Авангард" возле дома 84А на улице Танкистов в Саратове, не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги и столкновение с забором. В результате дорожной аварии пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура начала проверку в связи с ДТП, в ходе которой проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а "при наличии оснований будут приняты меры реагирования".
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок

Прокуратура: в ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Ребенок оказался среди пострадавших пассажиров маршрутки, врезавшейся в Саратове в забор, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.
Ранее в ГИБДД сообщили, что на улице Депутатская в 19.43 (18.43 мск) микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 41, врезался в забор, в результате, по предварительным данным, пять пассажиров попали в больницу, водитель не пострадал.
"По предварительным данным... водитель, управляя маршрутным такси 41 в районе остановки "Авангард" возле дома 84А на улице Танкистов в Саратове, не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги и столкновение с забором. В результате дорожной аварии пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура начала проверку в связи с ДТП, в ходе которой проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а "при наличии оснований будут приняты меры реагирования".
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
31 мая, 17:55
 
ПроисшествияАвтоСаратовГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала