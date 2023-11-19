https://ria.ru/20231119/dtp-1910404836.html

Под Новосибирском произошло ДТП с маршруткой, есть погибший

Под Новосибирском произошло ДТП с маршруткой, есть погибший - РИА Новости, 19.11.2023

Под Новосибирском произошло ДТП с маршруткой, есть погибший

Один человек погиб и еще четверо пострадали в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в Новосибирской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:14

2023-11-19T15:14

2023-11-19T15:14

происшествия

авто

новосибирская область

искитимский район

барнаул

peugeot 3008

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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и еще четверо пострадали в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в Новосибирской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону. По предварительной информации, 19 ноября около 16.00 (12.00 мск) в Искитимском районе Новосибирской области водитель автомобиля "Газель", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, на 73 километре, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с маршрутным автомобилем Peugeot Boxer под управлением водителя 1973 года рождения, двигавшемся по маршруту "Заринск-Новосибирск" во встречном направлении", - говорится в сообщении. По данным главка МВД, в результате автоаварии пассажир маршрутки Peugeot скончался на месте. Медицинская помощь понадобилась водителям обоих транспортных средств и ещё двум пассажирам маршрутки. На момент автоаварии в салоне автомобиля Peugeot находилось 17 человек, уточнили в полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231119/gruzoviki-1910402528.html

новосибирская область

искитимский район

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, новосибирская область, искитимский район, барнаул, peugeot 3008