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Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти - РИА Новости, 19.01.2023
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Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти - РИА Новости, 19.01.2023
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки и "КамАЗа" в Волгограде выросло до девяти человек, еще трое погибли, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:39
2023-01-19T10:27
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки и "КамАЗа" в Волгограде выросло до девяти человек, еще трое погибли, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона в четверг. Накануне около 14.30 в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. По информации администрации области, среди пострадавших один взрослый и один ребенок находятся в реанимации. "На утро 19 января, в медицинских организациях находится девять пациентов. &lt;…&gt; Женщина 1992 года рождения, мать одного из пострадавших детей, госпитализирована в травматологическое отделение самообращением", - сообщили в ведомстве. По предварительной информации полиции, виновником ДТП является 19-летний водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело о "Нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
09:39 19.01.2023 (обновлено: 10:27 19.01.2023)
 
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до девяти

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Волгограде
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Волгограде - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки и "КамАЗа" в Волгограде выросло до девяти человек, еще трое погибли, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона в четверг.
Накануне около 14.30 в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. По информации администрации области, среди пострадавших один взрослый и один ребенок находятся в реанимации.
"На утро 19 января, в медицинских организациях находится девять пациентов. <…> Женщина 1992 года рождения, мать одного из пострадавших детей, госпитализирована в травматологическое отделение самообращением", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации полиции, виновником ДТП является 19-летний водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело о "Нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".
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