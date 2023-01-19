https://ria.ru/20230119/dtp-1845884157.html
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти - РИА Новости, 19.01.2023
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки и "КамАЗа" в Волгограде выросло до девяти человек, еще трое погибли, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:39
2023-01-19T09:39
2023-01-19T10:27
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки и "КамАЗа" в Волгограде выросло до девяти человек, еще трое погибли, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона в четверг. Накануне около 14.30 в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. По информации администрации области, среди пострадавших один взрослый и один ребенок находятся в реанимации. "На утро 19 января, в медицинских организациях находится девять пациентов. <…> Женщина 1992 года рождения, мать одного из пострадавших детей, госпитализирована в травматологическое отделение самообращением", - сообщили в ведомстве. По предварительной информации полиции, виновником ДТП является 19-летний водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело о "Нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20230115/avtomobili-1845040015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград
09:39 19.01.2023 (обновлено: 10:27 19.01.2023)
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до девяти
ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки и "КамАЗа" в Волгограде выросло до девяти человек, еще трое погибли, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона в четверг.
Накануне около 14.30 в Кировском районе
Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. По информации администрации области, среди пострадавших один взрослый и один ребенок находятся в реанимации.
"На утро 19 января, в медицинских организациях находится девять пациентов. <…> Женщина 1992 года рождения, мать одного из пострадавших детей, госпитализирована в травматологическое отделение самообращением", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации полиции, виновником ДТП является 19-летний водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело о "Нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".