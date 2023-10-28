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В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек - РИА Новости, 29.10.2023
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23:47 28.10.2023 (обновлено: 00:09 29.10.2023)
https://ria.ru/20231028/dtp-1905906530.html
В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек
В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек - РИА Новости, 29.10.2023
В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек
По предварительным данным, водитель и десять пассажиров двух маршрутных автобусов, столкнувшихся в Севастополе, пострадали в результате ДТП, сообщила полиция... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-28T23:47
2023-10-29T00:09
происшествия
авто
севастополь
mercedes
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. По предварительным данным, водитель и десять пассажиров двух маршрутных автобусов, столкнувшихся в Севастополе, пострадали в результате ДТП, сообщила полиция города. ДТП произошло в субботу в 20.40 мск на улице Руднева. В аварию попали маршрутные автобусы "Богдан" и Mercedes. "В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса "Богдан", а также более десяти пассажиров двух маршруток. Всем им оказана необходимая медицинская помощь" , - сообщается в Telegram-канале МВД по региону.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, авто, севастополь, mercedes
Происшествия, Авто, Севастополь, Mercedes
В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек

В Севастополе десять пассажиров и водитель пострадали при столкновении автобусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. По предварительным данным, водитель и десять пассажиров двух маршрутных автобусов, столкнувшихся в Севастополе, пострадали в результате ДТП, сообщила полиция города.
ДТП произошло в субботу в 20.40 мск на улице Руднева. В аварию попали маршрутные автобусы "Богдан" и Mercedes.
"В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса "Богдан", а также более десяти пассажиров двух маршруток. Всем им оказана необходимая медицинская помощь" , - сообщается в Telegram-канале МВД по региону.
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ПроисшествияАвтоСевастопольMercedes
 
 
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