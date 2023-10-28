https://ria.ru/20231028/dtp-1905906530.html

В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек

В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек - РИА Новости, 29.10.2023

В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек

По предварительным данным, водитель и десять пассажиров двух маршрутных автобусов, столкнувшихся в Севастополе, пострадали в результате ДТП, сообщила полиция... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-28T23:47

2023-10-28T23:47

2023-10-29T00:09

происшествия

авто

севастополь

mercedes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. По предварительным данным, водитель и десять пассажиров двух маршрутных автобусов, столкнувшихся в Севастополе, пострадали в результате ДТП, сообщила полиция города. ДТП произошло в субботу в 20.40 мск на улице Руднева. В аварию попали маршрутные автобусы "Богдан" и Mercedes. "В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса "Богдан", а также более десяти пассажиров двух маршруток. Всем им оказана необходимая медицинская помощь" , - сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, севастополь, mercedes