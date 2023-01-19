https://ria.ru/20230119/dtp-1845888625.html
В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими
В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 19.01.2023
В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими
Полиция задержала 19-летнего водителя "КамАЗа", устроившего ДТП в Волгограде, в котором три человека погибли и девять пострадали, сообщает в четверг областная... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:09
2023-01-19T10:09
2023-01-19T10:26
происшествия
авто
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя "КамАЗа", устроившего ДТП в Волгограде, в котором три человека погибли и девять пострадали, сообщает в четверг областная полиция. "Следователями волгоградской полиции к 19-летнему водителю автомашины "КамАЗ" <…> применена мера процессуального принуждения в порядке статьи 91 УПК РФ – задержание на 48 часов", - говорится в релизе. Накануне днем в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси - по данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Согласно данным администрации области, госпитализированы четверо детей и пятеро взрослых. Один взрослый и один ребенок находятся в реанимации.
https://ria.ru/20230117/dtp-1845368078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, волгоград
Происшествия, Авто, Волгоград
10:09 19.01.2023 (обновлено: 10:26 19.01.2023)
В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими
В Волгограде задержали 19-летнего водителя КамАЗа, устроившего ДТП с тремя погибшими
ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя "КамАЗа", устроившего ДТП в Волгограде, в котором три человека погибли и девять пострадали, сообщает в четверг областная полиция.
"Следователями волгоградской полиции к 19-летнему водителю автомашины "КамАЗ" <…> применена мера процессуального принуждения в порядке статьи 91 УПК РФ – задержание на 48 часов", - говорится в релизе.
Накануне днем в Кировском районе
Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси - по данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок.
Согласно данным администрации области, госпитализированы четверо детей и пятеро взрослых. Один взрослый и один ребенок находятся в реанимации.