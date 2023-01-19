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В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 19.01.2023
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В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими
В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 19.01.2023
В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими
Полиция задержала 19-летнего водителя "КамАЗа", устроившего ДТП в Волгограде, в котором три человека погибли и девять пострадали, сообщает в четверг областная... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:09
2023-01-19T10:26
происшествия
авто
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя "КамАЗа", устроившего ДТП в Волгограде, в котором три человека погибли и девять пострадали, сообщает в четверг областная полиция. "Следователями волгоградской полиции к 19-летнему водителю автомашины "КамАЗ" &lt;…&gt; применена мера процессуального принуждения в порядке статьи 91 УПК РФ – задержание на 48 часов", - говорится в релизе. Накануне днем в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси - по данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Согласно данным администрации области, госпитализированы четверо детей и пятеро взрослых. Один взрослый и один ребенок находятся в реанимации.
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происшествия, авто, волгоград
Происшествия, Авто, Волгоград
10:09 19.01.2023 (обновлено: 10:26 19.01.2023)
 
В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими

В Волгограде задержали 19-летнего водителя КамАЗа, устроившего ДТП с тремя погибшими

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Волгограде
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Волгограде - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя "КамАЗа", устроившего ДТП в Волгограде, в котором три человека погибли и девять пострадали, сообщает в четверг областная полиция.
"Следователями волгоградской полиции к 19-летнему водителю автомашины "КамАЗ" <…> применена мера процессуального принуждения в порядке статьи 91 УПК РФ – задержание на 48 часов", - говорится в релизе.
Накануне днем в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси - по данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок.
Согласно данным администрации области, госпитализированы четверо детей и пятеро взрослых. Один взрослый и один ребенок находятся в реанимации.
На месте ДТП в Шпаковском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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