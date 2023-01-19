https://ria.ru/20230119/dtp-1845888625.html

В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими

В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 19.01.2023

В Волгограде задержали водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими

Полиция задержала 19-летнего водителя "КамАЗа", устроившего ДТП в Волгограде, в котором три человека погибли и девять пострадали, сообщает в четверг областная... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:09

2023-01-19T10:09

2023-01-19T10:26

происшествия

авто

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя "КамАЗа", устроившего ДТП в Волгограде, в котором три человека погибли и девять пострадали, сообщает в четверг областная полиция. "Следователями волгоградской полиции к 19-летнему водителю автомашины "КамАЗ" <…> применена мера процессуального принуждения в порядке статьи 91 УПК РФ – задержание на 48 часов", - говорится в релизе. Накануне днем в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси - по данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Согласно данным администрации области, госпитализированы четверо детей и пятеро взрослых. Один взрослый и один ребенок находятся в реанимации.

https://ria.ru/20230117/dtp-1845368078.html

волгоград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, волгоград