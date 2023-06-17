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В Омске маршрутка врезалась в столб, один человек погиб - РИА Новости, 17.06.2023
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09:12 17.06.2023 (обновлено: 09:17 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/dtp-1878836942.html
В Омске маршрутка врезалась в столб, один человек погиб
В Омске маршрутка врезалась в столб, один человек погиб - РИА Новости, 17.06.2023
В Омске маршрутка врезалась в столб, один человек погиб
Водитель омской маршрутки погиб, после того, как не справился с управлением и врезался в столб, пострадали четыре пассажира, рассказали в пресс-службе областной РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T09:12
2023-06-17T09:17
происшествия
омск
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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Водитель омской маршрутки погиб, после того, как не справился с управлением и врезался в столб, пострадали четыре пассажира, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 9.20 (6.20 МСК) на улице 24-я Северная в Омске. Полицейские выяснили, что 55-летний водитель маршрутной "ГАЗели" (маршрут № 550 "Амур-2 – ПО Иртыш") ехал по улице 24-я Северная и в районе дома № 24 по неизвестной причине не справился с управлением. Маршрутка врезалась в столб дорожного освещения и забор около дороги. &quot;В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, 4 его пассажиров - три женщины 38, 62 и 34 лет, а также 15-летний мальчик обратились за медицинской помощью&quot;, - сообщили в пресс-службе ведомства.В связи с чем водитель допустил столкновения, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске маршрутка врезалась в столб, один человек погиб

В Омске при столкновении маршрутки со столбом погиб водитель и пострадали четыре пассажира

© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской областиНа месте ДТП в Омске
На месте ДТП в Омске - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Водитель омской маршрутки погиб, после того, как не справился с управлением и врезался в столб, пострадали четыре пассажира, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 9.20 (6.20 МСК) на улице 24-я Северная в Омске. Полицейские выяснили, что 55-летний водитель маршрутной "ГАЗели" (маршрут № 550 "Амур-2 – ПО Иртыш") ехал по улице 24-я Северная и в районе дома № 24 по неизвестной причине не справился с управлением. Маршрутка врезалась в столб дорожного освещения и забор около дороги.
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской областиНа месте ДТП в Омске
На месте ДТП в Омске - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской области
На месте ДТП в Омске
«

"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, 4 его пассажиров - три женщины 38, 62 и 34 лет, а также 15-летний мальчик обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с чем водитель допустил столкновения, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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ПроисшествияОмск
 
 
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