https://ria.ru/20230617/dtp-1878836942.html

В Омске маршрутка врезалась в столб, один человек погиб

В Омске маршрутка врезалась в столб, один человек погиб - РИА Новости, 17.06.2023

В Омске маршрутка врезалась в столб, один человек погиб

Водитель омской маршрутки погиб, после того, как не справился с управлением и врезался в столб, пострадали четыре пассажира, рассказали в пресс-службе областной РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T09:12

2023-06-17T09:12

2023-06-17T09:17

происшествия

омск

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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Водитель омской маршрутки погиб, после того, как не справился с управлением и врезался в столб, пострадали четыре пассажира, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 9.20 (6.20 МСК) на улице 24-я Северная в Омске. Полицейские выяснили, что 55-летний водитель маршрутной "ГАЗели" (маршрут № 550 "Амур-2 – ПО Иртыш") ехал по улице 24-я Северная и в районе дома № 24 по неизвестной причине не справился с управлением. Маршрутка врезалась в столб дорожного освещения и забор около дороги. "В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, 4 его пассажиров - три женщины 38, 62 и 34 лет, а также 15-летний мальчик обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе ведомства.В связи с чем водитель допустил столкновения, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

омск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск