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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году - РИА Новости, 07.12.2021

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году

7 декабря в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:19

2021-12-07T17:19

2021-12-07T17:19

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7 декабря в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу.По информации СМИ, мужчина приехал в многофункциональный центр на велосипеде, при себе у него были сумки. Злоумышленник зашел в здание с главного входа, его попросили надеть маску. В ответ мужчина устроил скандал, после чего начал стрелять. В результате ЧП погибли два человека – охранник и сотрудница-оператор, – еще три человека пострадали. Среди них – десятилетняя девочка. Стрелявшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Как уточнили в ведомстве, нападавшим оказался 45-летний житель столицы.9 октября в городе Вичуги Ивановской области мужчина обстрелял ребенка из пневматического пистолета. По данным следствия, мужчина, находясь в своей квартире в городе Вичуга, высказал претензии игравшим во дворе дома детям. Затем подростки услышали хлопок, доносящийся со стороны окна этой квартиры, и ушли гулять на площадь в противоположной стороне дома. Используя данный малозначительный повод, из хулиганских побуждений, подозреваемый вышел на площадь, где произвел из пневматического пистолета не менее двух выстрелов с близкого расстояния в направлении 11-летнего ребенка. В результате преступных действий девочке были причинены телесные повреждения в виде двух гематом. В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. 6 октября в Волгограде житель города ударил 14-летнего подростка по лицу за то, что тот со своим приятелем громко разговаривал возле его дома. Затем мужчина сходил домой за ружьем и произвел не менее двух выстрелов из ружья в сторону убегающих от него подростков, ранив одного в голени, бедро и стопу. Раненый подросток был госпитализирован. Подозреваемый был арестован на два месяца.20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. Ему грозит пожизненное заключение.29 августа в Новосибирске пьяный мужчина около 17.00 (13.00 мск) из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший был задержан.10 августа в Курске пьяный мужчина решил отпугнуть игравшего в мяч рядом с его припаркованным автомобилем ребенка. Мужчина выстрелил из окна квартиры на четвертом этаже, ранив 12-летнего мальчика в живот. Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. В отношении 39-летнего мужчины было возбуждено дело о хулиганстве. 6 августа 19-летний житель Канска Красноярского края после конфликта на дороге ранил из охотничьего ружья двух человек. По данным МВД, молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, на дороге поругался с группой людей, находившейся в другом авто. По данным полиции, чтобы не нагнетать обстановку, он решил уехать, но въехал в машину компании и скрылся с места ДТП. Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и произвел четыре выстрела в сторону граждан, а затем вернул ружье в сейф. Дав человека получили ранения. Стрелявший арестован. 27 июля в Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков. По данным пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, 43-летний мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова. Оба пострадавших были госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. Мужчина был задержан. 3 июля в Челябинске неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета в компанию людей в центре города. По словам очевидцев, спустя пять минут после начала стрельбы на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, а затем второй экипаж и скорая помощь. Одного пострадавшего госпитализировали.27 июня стало известно, что в Омске неизвестный обстрелял детей. В соцсети "ВКонтакте" анонимный автор рассказал о том, что в Ленинском округе Омска неизвестный выстрелил по трем подросткам, пули попали в предплечья девочек 14 и 11 лет, когда они были на наземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала и делали селфи на фоне заката. Под местным наркозом пули извлекли, школьниц отпустили домой. Позднее стрелка задержали. Им оказался 17-летний студент одного из техникумов, он заявил, что целился в птиц. 8 июня в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге во дворе местный житель открыл стрельбу. В результате инцидента пострадал один человек. Злоумышленник был задержан. По сообщению местных СМИ, мужчина ранил другого человека из-за дорожного конфликта. 30 мая в Екатеринбурге из квартиры одного из домов мужчина начал стрелять по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. Пули попали в девочку и сотрудника правоохранительных органов. Их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь.24 мая в Королеве Московской области на нерегулируемом пешеходном переходе произошел дорожный конфликт между водителем автомобиля и двумя местными жителями. Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении этих людей, которые с травмами были госпитализированы в больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины.22 мая инструктора спортивного клуба возле торгового центра "Европа" в Волгограде устроил стрельбу, в результате которой три человека были госпитализированы. Полиции удалось задержать стрелявшего, который сообщил, что стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре.11 мая в Казани 19-летний студент открыл огонь в школе, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.7 мая в Волгограде в салоне маршрутки произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека. Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке и сбежал до приезда полиции.В ночь на 30 апреля в Петербурге в полицию обратился молодой человек, сообщивший о конфликте на улице. Неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды-организаторы нелегальных экскурсий по крышам.25 апреля в Приморье между жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина выстрелил из пневматического ружья по детям, один из подростков получил тяжелое ранение и был госпитализирован.Вечером 23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу по группе подростков металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы. При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Оба задержанных в момент инцидента были пьяны. Ранее они были судимы.Вечером 20 апреля мужчина в магазине в Ижевске (Удмуртия) при покупателях выстрелил из огнестрельного оружия в продавщицу, бывшую его сожительницу. Женщина от полученного ранения скончалась на месте.16 апреля в Дзержинске Нижегородской области мужчина из окна своей квартиры обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Мужчина сообщил следователям, что подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление.13 апреля в подмосковных Мытищах на улице подросток стрелял в прохожих из пневматического пистолета. Один из выстрелов попал в ногу девушке, находящейся на тот момент на пешеходном переходе.4 апреля мужчина открыл стрельбу в сторону детской площадки в городе Кингисепп Ленинградской области. В результате чего десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Угрозы для жизни нет.2 апреля на улице в селении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии между жителем Ставропольского края и местным жителем в автомобиле "Газель" произошел конфликт на бытовой почве, участники которого открыли стрельбу. В результате случайное ранение получил подросток, который был госпитализирован. Ранившего его мужчину задержали.27 марта на улице в поселке Мосрентген (Москва) несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину. Конфликт произошел "на почве перевозок". В результате происшествия один мужчина скончался, пострадали несколько граждан Таджикистана..26 марта в поселке Шушары в Петербурге произошла стрельба у кафе, между посетителями заведения. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение.14 марта в ночном клубе Благовещенска Амурской области двое мужчин устроили драку, во время которой один из них стрелял из травматического оружия. Оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.23 февраля на улице в Кизляре (Дагестан) двое открыли огонь по двум жителям Кизлярского района, после чего скрылись на автомобилях. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу c ранениями.21 февраля в поселке Романовка (Ленинградская область) на Дороге жизни возле одного из магазинов, его хозяин, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в мужчину, занимающегося уборкой. Потерпевший получил ранение в ногу.18 февраля в Магнитогорске в трамвае нетрезвый мужчина выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, попав одному из них в бедро, а второму - в висок. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.2 февраля конфликт между двумя посетителями больницы города Феодосии перерос в драку, во время которой один из них применил травматический пистолет. Оба участника получили телесные повреждения.30 января пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь и ранить мужчину. Пострадавших среди мирного населения нет.28 января в Москве мужчина, один из участников конфликта, открыл огонь из травматического пистолета по посетителям кафе, после чего скрылся. В результате происшествия пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в больницу. Позднее стрелка задержали на улице.Вечером 16 января в центре Краснодара водитель службы такси приехал на вызов двух пьяных мужчин. Оценив состояние пассажиров, таксист отказал им в оказании транспортных услуг, что привело к словесному конфликту, переросшему в драку. Во время потасовки автомобилист достал травматический пистолет и открыл стрельбу по нападавшим. В результате оба мужчины получили травмы, один из них был отправлен в больницу.Вечером 15 января на улице в Калининграде произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из участников несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин.13 января в Кирово-Чепецке руководитель школы бокса "Чемпион", находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого, главного тренера спортклуба "Боец". С ранением тела потерпевшего госпитализировали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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