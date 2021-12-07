Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/strelba-1762609287.html
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году - РИА Новости, 07.12.2021
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году
7 декабря в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:19
2021-12-07T17:19
справки
происшествия
оружие
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762606773_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca55ba20c1206c46aa76cf1368f34fc5.jpg
7 декабря в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу.По информации СМИ, мужчина приехал в многофункциональный центр на велосипеде, при себе у него были сумки. Злоумышленник зашел в здание с главного входа, его попросили надеть маску. В ответ мужчина устроил скандал, после чего начал стрелять. В результате ЧП погибли два человека – охранник и сотрудница-оператор, – еще три человека пострадали. Среди них – десятилетняя девочка. Стрелявшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Как уточнили в ведомстве, нападавшим оказался 45-летний житель столицы.9 октября в городе Вичуги Ивановской области мужчина обстрелял ребенка из пневматического пистолета. По данным следствия, мужчина, находясь в своей квартире в городе Вичуга, высказал претензии игравшим во дворе дома детям. Затем подростки услышали хлопок, доносящийся со стороны окна этой квартиры, и ушли гулять на площадь в противоположной стороне дома. Используя данный малозначительный повод, из хулиганских побуждений, подозреваемый вышел на площадь, где произвел из пневматического пистолета не менее двух выстрелов с близкого расстояния в направлении 11-летнего ребенка. В результате преступных действий девочке были причинены телесные повреждения в виде двух гематом. В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. 6 октября в Волгограде житель города ударил 14-летнего подростка по лицу за то, что тот со своим приятелем громко разговаривал возле его дома. Затем мужчина сходил домой за ружьем и произвел не менее двух выстрелов из ружья в сторону убегающих от него подростков, ранив одного в голени, бедро и стопу. Раненый подросток был госпитализирован. Подозреваемый был арестован на два месяца.20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. Ему грозит пожизненное заключение.29 августа в Новосибирске пьяный мужчина около 17.00 (13.00 мск) из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший был задержан.10 августа в Курске пьяный мужчина решил отпугнуть игравшего в мяч рядом с его припаркованным автомобилем ребенка. Мужчина выстрелил из окна квартиры на четвертом этаже, ранив 12-летнего мальчика в живот. Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. В отношении 39-летнего мужчины было возбуждено дело о хулиганстве. 6 августа 19-летний житель Канска Красноярского края после конфликта на дороге ранил из охотничьего ружья двух человек. По данным МВД, молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, на дороге поругался с группой людей, находившейся в другом авто. По данным полиции, чтобы не нагнетать обстановку, он решил уехать, но въехал в машину компании и скрылся с места ДТП. Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и произвел четыре выстрела в сторону граждан, а затем вернул ружье в сейф. Дав человека получили ранения. Стрелявший арестован. 27 июля в Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков. По данным пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, 43-летний мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова. Оба пострадавших были госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. Мужчина был задержан. 3 июля в Челябинске неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета в компанию людей в центре города. По словам очевидцев, спустя пять минут после начала стрельбы на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, а затем второй экипаж и скорая помощь. Одного пострадавшего госпитализировали.27 июня стало известно, что в Омске неизвестный обстрелял детей. В соцсети "ВКонтакте" анонимный автор рассказал о том, что в Ленинском округе Омска неизвестный выстрелил по трем подросткам, пули попали в предплечья девочек 14 и 11 лет, когда они были на наземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала и делали селфи на фоне заката. Под местным наркозом пули извлекли, школьниц отпустили домой. Позднее стрелка задержали. Им оказался 17-летний студент одного из техникумов, он заявил, что целился в птиц. 8 июня в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге во дворе местный житель открыл стрельбу. В результате инцидента пострадал один человек. Злоумышленник был задержан. По сообщению местных СМИ, мужчина ранил другого человека из-за дорожного конфликта. 30 мая в Екатеринбурге из квартиры одного из домов мужчина начал стрелять по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. Пули попали в девочку и сотрудника правоохранительных органов. Их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь.24 мая в Королеве Московской области на нерегулируемом пешеходном переходе произошел дорожный конфликт между водителем автомобиля и двумя местными жителями. Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении этих людей, которые с травмами были госпитализированы в больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины.22 мая инструктора спортивного клуба возле торгового центра "Европа" в Волгограде устроил стрельбу, в результате которой три человека были госпитализированы. Полиции удалось задержать стрелявшего, который сообщил, что стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре.11 мая в Казани 19-летний студент открыл огонь в школе, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.7 мая в Волгограде в салоне маршрутки произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека. Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке и сбежал до приезда полиции.В ночь на 30 апреля в Петербурге в полицию обратился молодой человек, сообщивший о конфликте на улице. Неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды-организаторы нелегальных экскурсий по крышам.25 апреля в Приморье между жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина выстрелил из пневматического ружья по детям, один из подростков получил тяжелое ранение и был госпитализирован.Вечером 23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу по группе подростков металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы. При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Оба задержанных в момент инцидента были пьяны. Ранее они были судимы.Вечером 20 апреля мужчина в магазине в Ижевске (Удмуртия) при покупателях выстрелил из огнестрельного оружия в продавщицу, бывшую его сожительницу. Женщина от полученного ранения скончалась на месте.16 апреля в Дзержинске Нижегородской области мужчина из окна своей квартиры обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Мужчина сообщил следователям, что подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление.13 апреля в подмосковных Мытищах на улице подросток стрелял в прохожих из пневматического пистолета. Один из выстрелов попал в ногу девушке, находящейся на тот момент на пешеходном переходе.4 апреля мужчина открыл стрельбу в сторону детской площадки в городе Кингисепп Ленинградской области. В результате чего десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Угрозы для жизни нет.2 апреля на улице в селении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии между жителем Ставропольского края и местным жителем в автомобиле "Газель" произошел конфликт на бытовой почве, участники которого открыли стрельбу. В результате случайное ранение получил подросток, который был госпитализирован. Ранившего его мужчину задержали.27 марта на улице в поселке Мосрентген (Москва) несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину. Конфликт произошел "на почве перевозок". В результате происшествия один мужчина скончался, пострадали несколько граждан Таджикистана..26 марта в поселке Шушары в Петербурге произошла стрельба у кафе, между посетителями заведения. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение.14 марта в ночном клубе Благовещенска Амурской области двое мужчин устроили драку, во время которой один из них стрелял из травматического оружия. Оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.23 февраля на улице в Кизляре (Дагестан) двое открыли огонь по двум жителям Кизлярского района, после чего скрылись на автомобилях. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу c ранениями.21 февраля в поселке Романовка (Ленинградская область) на Дороге жизни возле одного из магазинов, его хозяин, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в мужчину, занимающегося уборкой. Потерпевший получил ранение в ногу.18 февраля в Магнитогорске в трамвае нетрезвый мужчина выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, попав одному из них в бедро, а второму - в висок. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.2 февраля конфликт между двумя посетителями больницы города Феодосии перерос в драку, во время которой один из них применил травматический пистолет. Оба участника получили телесные повреждения.30 января пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь и ранить мужчину. Пострадавших среди мирного населения нет.28 января в Москве мужчина, один из участников конфликта, открыл огонь из травматического пистолета по посетителям кафе, после чего скрылся. В результате происшествия пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в больницу. Позднее стрелка задержали на улице.Вечером 16 января в центре Краснодара водитель службы такси приехал на вызов двух пьяных мужчин. Оценив состояние пассажиров, таксист отказал им в оказании транспортных услуг, что привело к словесному конфликту, переросшему в драку. Во время потасовки автомобилист достал травматический пистолет и открыл стрельбу по нападавшим. В результате оба мужчины получили травмы, один из них был отправлен в больницу.Вечером 15 января на улице в Калининграде произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из участников несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин.13 января в Кирово-Чепецке руководитель школы бокса "Чемпион", находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого, главного тренера спортклуба "Боец". С ранением тела потерпевшего госпитализировали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762606773_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_312b2c029fc606517c0cdd382552e092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, происшествия, оружие, россия
17:19 07.12.2021
 

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра "Рязанский" в Москве, где произошла стрельба
Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
7 декабря в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу.
По информации СМИ, мужчина приехал в многофункциональный центр на велосипеде, при себе у него были сумки. Злоумышленник зашел в здание с главного входа, его попросили надеть маску. В ответ мужчина устроил скандал, после чего начал стрелять. В результате ЧП погибли два человека – охранник и сотрудница-оператор, – еще три человека пострадали. Среди них – десятилетняя девочка. Стрелявшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Как уточнили в ведомстве, нападавшим оказался 45-летний житель столицы.
9 октября в городе Вичуги Ивановской области мужчина обстрелял ребенка из пневматического пистолета. По данным следствия, мужчина, находясь в своей квартире в городе Вичуга, высказал претензии игравшим во дворе дома детям. Затем подростки услышали хлопок, доносящийся со стороны окна этой квартиры, и ушли гулять на площадь в противоположной стороне дома. Используя данный малозначительный повод, из хулиганских побуждений, подозреваемый вышел на площадь, где произвел из пневматического пистолета не менее двух выстрелов с близкого расстояния в направлении 11-летнего ребенка. В результате преступных действий девочке были причинены телесные повреждения в виде двух гематом. В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
6 октября в Волгограде житель города ударил 14-летнего подростка по лицу за то, что тот со своим приятелем громко разговаривал возле его дома. Затем мужчина сходил домой за ружьем и произвел не менее двух выстрелов из ружья в сторону убегающих от него подростков, ранив одного в голени, бедро и стопу. Раненый подросток был госпитализирован. Подозреваемый был арестован на два месяца.
20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. Ему грозит пожизненное заключение.
29 августа в Новосибирске пьяный мужчина около 17.00 (13.00 мск) из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший был задержан.
10 августа в Курске пьяный мужчина решил отпугнуть игравшего в мяч рядом с его припаркованным автомобилем ребенка. Мужчина выстрелил из окна квартиры на четвертом этаже, ранив 12-летнего мальчика в живот. Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. В отношении 39-летнего мужчины было возбуждено дело о хулиганстве.
6 августа 19-летний житель Канска Красноярского края после конфликта на дороге ранил из охотничьего ружья двух человек. По данным МВД, молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, на дороге поругался с группой людей, находившейся в другом авто. По данным полиции, чтобы не нагнетать обстановку, он решил уехать, но въехал в машину компании и скрылся с места ДТП. Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и произвел четыре выстрела в сторону граждан, а затем вернул ружье в сейф. Дав человека получили ранения. Стрелявший арестован.
27 июля в Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков. По данным пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, 43-летний мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова. Оба пострадавших были госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. Мужчина был задержан.
3 июля в Челябинске неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета в компанию людей в центре города. По словам очевидцев, спустя пять минут после начала стрельбы на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, а затем второй экипаж и скорая помощь. Одного пострадавшего госпитализировали.
27 июня стало известно, что в Омске неизвестный обстрелял детей. В соцсети "ВКонтакте" анонимный автор рассказал о том, что в Ленинском округе Омска неизвестный выстрелил по трем подросткам, пули попали в предплечья девочек 14 и 11 лет, когда они были на наземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала и делали селфи на фоне заката. Под местным наркозом пули извлекли, школьниц отпустили домой. Позднее стрелка задержали. Им оказался 17-летний студент одного из техникумов, он заявил, что целился в птиц.
8 июня в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге во дворе местный житель открыл стрельбу. В результате инцидента пострадал один человек. Злоумышленник был задержан. По сообщению местных СМИ, мужчина ранил другого человека из-за дорожного конфликта.
30 мая в Екатеринбурге из квартиры одного из домов мужчина начал стрелять по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. Пули попали в девочку и сотрудника правоохранительных органов. Их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь.
24 мая в Королеве Московской области на нерегулируемом пешеходном переходе произошел дорожный конфликт между водителем автомобиля и двумя местными жителями. Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении этих людей, которые с травмами были госпитализированы в больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины.
22 мая инструктора спортивного клуба возле торгового центра "Европа" в Волгограде устроил стрельбу, в результате которой три человека были госпитализированы. Полиции удалось задержать стрелявшего, который сообщил, что стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре.
11 мая в Казани 19-летний студент открыл огонь в школе, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.
7 мая в Волгограде в салоне маршрутки произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека. Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке и сбежал до приезда полиции.
В ночь на 30 апреля в Петербурге в полицию обратился молодой человек, сообщивший о конфликте на улице. Неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды-организаторы нелегальных экскурсий по крышам.
25 апреля в Приморье между жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина выстрелил из пневматического ружья по детям, один из подростков получил тяжелое ранение и был госпитализирован.
Вечером 23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу по группе подростков металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы. При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Оба задержанных в момент инцидента были пьяны. Ранее они были судимы.
Вечером 20 апреля мужчина в магазине в Ижевске (Удмуртия) при покупателях выстрелил из огнестрельного оружия в продавщицу, бывшую его сожительницу. Женщина от полученного ранения скончалась на месте.
16 апреля в Дзержинске Нижегородской области мужчина из окна своей квартиры обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Мужчина сообщил следователям, что подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление.
13 апреля в подмосковных Мытищах на улице подросток стрелял в прохожих из пневматического пистолета. Один из выстрелов попал в ногу девушке, находящейся на тот момент на пешеходном переходе.
4 апреля мужчина открыл стрельбу в сторону детской площадки в городе Кингисепп Ленинградской области. В результате чего десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Угрозы для жизни нет.
2 апреля на улице в селении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии между жителем Ставропольского края и местным жителем в автомобиле "Газель" произошел конфликт на бытовой почве, участники которого открыли стрельбу. В результате случайное ранение получил подросток, который был госпитализирован. Ранившего его мужчину задержали.
27 марта на улице в поселке Мосрентген (Москва) несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину. Конфликт произошел "на почве перевозок". В результате происшествия один мужчина скончался, пострадали несколько граждан Таджикистана..
26 марта в поселке Шушары в Петербурге произошла стрельба у кафе, между посетителями заведения. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение.
14 марта в ночном клубе Благовещенска Амурской области двое мужчин устроили драку, во время которой один из них стрелял из травматического оружия. Оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.
23 февраля на улице в Кизляре (Дагестан) двое открыли огонь по двум жителям Кизлярского района, после чего скрылись на автомобилях. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу c ранениями.
21 февраля в поселке Романовка (Ленинградская область) на Дороге жизни возле одного из магазинов, его хозяин, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в мужчину, занимающегося уборкой. Потерпевший получил ранение в ногу.
18 февраля в Магнитогорске в трамвае нетрезвый мужчина выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, попав одному из них в бедро, а второму - в висок. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.
2 февраля конфликт между двумя посетителями больницы города Феодосии перерос в драку, во время которой один из них применил травматический пистолет. Оба участника получили телесные повреждения.
30 января пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь и ранить мужчину. Пострадавших среди мирного населения нет.
28 января в Москве мужчина, один из участников конфликта, открыл огонь из травматического пистолета по посетителям кафе, после чего скрылся. В результате происшествия пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в больницу. Позднее стрелка задержали на улице.
Вечером 16 января в центре Краснодара водитель службы такси приехал на вызов двух пьяных мужчин. Оценив состояние пассажиров, таксист отказал им в оказании транспортных услуг, что привело к словесному конфликту, переросшему в драку. Во время потасовки автомобилист достал травматический пистолет и открыл стрельбу по нападавшим. В результате оба мужчины получили травмы, один из них был отправлен в больницу.
Вечером 15 января на улице в Калининграде произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из участников несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин.
13 января в Кирово-Чепецке руководитель школы бокса "Чемпион", находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого, главного тренера спортклуба "Боец". С ранением тела потерпевшего госпитализировали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПроисшествияОружиеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
Лента новостейМолния
Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз